Una atenció adaptada a la gent gran amb covid pot evitar el deteriorament funcional

L'hospitalització de persones grans amb covid-19 i l'aïllament que els imposa la malaltia passen factura a la seva capacitat funcional. Per pal·liar aquest deteriorament, l'Hospital del Mar ha implantat un sistema d'atenció adaptat a les necessitats d'aquests pacients més fràgils i el resultat ha sigut exitós en un 70% dels malalts. Metges i infermeres del centre han publicat els bons resultats del model ACE (per les sigles Acute Care for Elders) a la revista Geriatric Nursing.

L'estudi ha consistit a fer un seguiment de 51 pacients ingressats durant la primera onada de covid-19 al Centre Dr. Emili Mira, un centre especialitzat en l'atenció de malalts psiquiàtrics i geriàtrics de l'Hospital del Mar. El model ACE s'ha desplegat per evitar la davallada de les capacitats funcionals i cognitives a conseqüència de l'estada hospitalària que pateixen entre el 30 i el 80% dels pacients i que ara s'ha vist agreujada per les restriccions del covid-19. Per dur-lo a terme s'ha mobilitzat un equip format per geriatres, infermers especialitzats, treballadors socials, farmacèutics i fisioterapeutes.

A banda de reduir l'impacte negatiu de l'hospitalització, s'ha observat una taxa de mortalitat menor que en el conjunt de pacients d'aquesta edat i un nombre molt baix de trasllats a centres hospitalaris de més complexitat. El principal autor de l'estudi i metge adjunt de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions de l'Hospital del Mar, Gabriel Vallecillo, apunta que l'ACE "pot ser implementat amb facilitat dins de l'atenció clínica diària dels pacients geriàtrics a les unitats covid-19".