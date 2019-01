La meitat de la llista d'Ernest Maragall estarà formada per independents

De la plataforma Ernest Maragall Alcalde + Barcelona, que s'ha presentat avui, en sortiran alguns dels candidats a regidor de la llista d'Esquerra, que serà "paritària" en el sentit que la meitat seran del partit i l'altra meitat provindran de la societat civil. Sota la premissa de sumar "sensibilitats, generacions i àmbits de coneixement", un grup de vuit intel·lectuals i dues plataformes (Catalunya Sí i BCN Ciutat Oberta) han manifestat avui el seu suport a l'alcaldable i, per tant, han posat el seu nom a les travesses d'una llista encara no elaborada, tot i les especulacions que han situat la regidora Gemma Sendra i el diputat Ruben Wagensberg en llocs destacats.

L'alcaldable, que ha sigut l'últim a parlar, ha donat les gràcies pel suport i ha dit que d'aquest grup de persones en sortiria "un consell de cent". Ell vol –diu– "tornar l'Ajuntament a la ciutat i tornar la ciutat a les persones", per la qual cosa ha defensat que la seva serà "una candidatura que s'abraçarà amb Esquerra Republicana". Maragall ha agafat la paraula de la més jove de l'acte, la cantant Carla Gordo, que abans havia parlat d'una "onada" per millorar la ciutat. Per a Maragall, l'onada ha de "crear ciutat, llibertat, equitat i seguretat". L'alcaldable també ha defensat "la Barcelona de l'1 d'Octubre, la del 15-M, la del 'Welcome refugees' i la de les protestes contra la globalització", de manera que ha marcat una línia clarament a l'esquerra del seu predecessor amb ERC a la ciutat, Alfred Bosch.

L'economista Miquel Puig ha defensat que Barcelona ha de "seguir apostant per l'economia del coneixement" i ha subratllat la importància de "la recerca, les 'start-ups' i la biotecnologia", i ha instat l'Ajuntament a estar "implicat" en aquesta aposta. També ha instat a "reordenar el turisme". "Ja no és l'hora de promocionar-lo, sinó de repartir les seves riqueses", ha dit.

Amb uns 50 anys menys que Ernest Maragall i 40 menys que Miquel Puig, la cantant Carla Gordo, del grup Bemba Saoco, ha alçat la veu com a representant del jovent i ha defensat un compromís amb la ciutat que vagi més enllà del "postureig" i que contingui també "amor". Gordo ha definit Maragall com a "jovial" per la seva vitalitat i interès per les idees de la gent jove.

L'expert en educació i universitats Eduard Vallory ha dit que Barcelona ha de ser la "ciutat educadora real", mentre que la periodista Omaira Beltrán s'ha definit com a "colombocatalana" i ha criticat el "racisme institucional" que pateixen les persones migrades.

L'expert en recerca i tecnologia Francesc Subirada, la urbanista Maria Sisternas, la cineasta Isona Passola i el cantant de La Trinca i productor televisiu Josep Maria Mainat –que ha destacat que Maragall és "d'esquerres i republicà de debò i de tota la vida"– també s'han sumat a la iniciativa i han participat en l'acte. "Ernest, fes el favor de guanyar", ha demanat amb humor Mainat.

Les plataformes Catalunya Sí, que lluita pel dret a decidir, i BCN Ciutat Oberta, que aposta per una Barcelona del coneixement i el diàleg, també s'han sumat a l'acte amb premsa i persones de l'entorn del partit.