La intel·ligència artificial ja és d’ús comú

¿El flamant cotxe elèctric desenvolupat per Tesla és efectivament un cotxe? Podríem dir que sí. Però si hi pensem una mica, potser arribaríem a la conclusió que és una altra cosa. Per exemple, un robot intel·ligent dissenyat per al transport. Així ho defensa Cecilio Angulo, director de l’Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), presentat ahir a Barcelona.

El nou centre agrupa 50 investigadors permanents i 150 investigadors en formació en tècniques d’intel·ligència artificial (IA). El seu àmbit d’actuació sorgeix del que s’anomena machine learning i la seva aplicació en entorns tan diversos com el control de la producció industrial, l’orientació al consum i el control de sistemes. En general, es tracta de dissenyar i pensar algoritmes i tècniques que s’apliquen a “màquines que aprenen, que prediuen i, arribat el cas, executen”, explicava Angulo poc abans de la presentació. “Fins fa poc, qui treballava en IA feia algoritmes”, assenyala el científic. Tot i que se segueix mantenint aquest criteri en el que es podria considerar la “gran ciència”, cada cop més els investigadors especialitzats en robòtica, llenguatge natural i interfícies web incorporen aquests mateixos algoritmes a la seva feina. “Aquesta és la base de l’IDEAI: ens hem aplegat experts de diverses branques per desenvolupar sistemes molt més predictius, amb capacitat per interactuar amb l’usuari o amb mecanismes de control d’errors molt més acurats”.

Traduït a realitats concretes, Angulo exposa el cas de qualsevol sistema que incorpori alguna recomanació des d’una pantalla d’ordinador o qualsevol dispositiu mòbil. Per exemple, programes informàtics que orienten en el cas d’una compra o per buscar un lloc per dinar o el control de sistemes domòtics. “Cada cop més, les indústries tenen sistemes d’interfície natural que permeten controlar les màquines”, va exposar el director de l’IDEAI. Es tracta de sistemes que fan recomanacions a partir de l’aprenentatge de l’experiència de l’usuari i que es nodreixen de bases de dades més o menys complexes. Els algoritmes que controlen el sistema es basen en la IA.

Si l’entorn web és un camp de desenvolupament del nou centre, les aplicacions industrials per resoldre aspectes concrets derivats sobretot de processos de producció industrial formen una segona gran àrea de treball. És aquí, segons l’expert, que la IA està entrant amb força per controlar sistemes robòtics. “Es tracta de reduir els errors de les màquines tant com sigui possible”, diu. Aquesta aproximació ha permès que l’IDEAI ja hagi desenvolupat projectes per a Siemens, General Electric i companyies de l’àmbit mèdic que desenvolupen sistemes diagnòstics. I també per a la banca en l’anàlisi i la gestió de dades massives. El centre també treballa en projectes de menys envergadura, a la pràctica aplicacions a mida, que poden incloure des de botigues online intel·ligents fins al control de processos específics d’una cadena de producció. Altres projectes, com els vinculats amb la robòtica social i cognitiva, s’emmarquen en l’àmbit de la recerca.

“El canvi ja és aquí”, anuncia Angulo sobre la implantació de la IA. “Forma part del nostre dia a dia tot i que no ens n’adonem”. El director de l’IDEAI posa com a exemple Google, Amazon i Facebook, amb pressupostos que superen el PIB de molts països. O de Tesla i el seu sistema de conducció autònoma. Però també les petites aplicacions que ja interactuen en indústries de tota mena, en l’entorn mèdic, en l’internet de les coses i en la banca. La gestió de depuradores d’aigua, els sistemes d’informació d’alguns bancs, el control logístic de petites i grans empreses i determinats serveis mèdics ja incorporen algoritmes d’IA. “La IA no és una cosa del futur, ja està passant; la pots tenir a casa, a la feina o al mòbil”, conclou Angulo.