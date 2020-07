El Clínic aplica la intel·ligència artificial per predir complicacions per covid-19 i personalitzar els tractaments

En el pic de la pandèmia, a l'Hospital Clínic de Barcelona van veure que no tots els pacients que ingressaven per covid-19 tenien les mateixes complicacions: alguns presentaven molta inflamació, d'altres hipercoagulació i alguns tenien noves infeccions per altres bacteris o virus. Això dificultava la feina als sanitaris, perquè volia dir que no tots els malalts necessitaven el mateix tractament. Però gràcies a l'aplicació de la intel·ligència artificial, basada en algoritmes, van aconseguir interpretar en temps real un trilió de dades i detectar que hi havia uns paràmetres que es repetien i que permetien predir la complicació que tindria cada pacient.

"Vam crear una eina informàtica que ens permetia seguir en temps real l'evolució dels pacients i el seu historial mèdic i generar alarmes que ens notifiquessin quan un pacient es posaria malament. Així nosaltres podíem fer-li un tractament específic, personalitzat i precoç", ha explicat la doctora Carolina García-Vidal, especialista i investigadora del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Clínic i del grup Infecció Nosocomial de l'Idibaps i coordinadora de l'estudi, que ha comparegut acompanyada del director mèdic del Clínic, Antoni Castells, i del cap del servei i grup, Àlex Soriano. Gràcies a l'aplicació de la intel·ligència artificial en la "vida real" han pogut identificar tant els pronòstics "molt greus" com els pacients que ja no empitjoraven i als quals es podia donar d'alta. En total, han aconseguit administrar tractaments personalitzats a 2.000 ingressats i disminuir la mortalitat del covid-19 en més d'un 50%.

Cinc hospitals europeus més tindran la mateixa eina

El Clínic ja fa un any i mig que aplica aquest sistema, que segons els responsables és "pioner a tot el món", però ara s'ha accelerat a causa de la pandèmia. "No hi ha gaires centres que tinguin una col·laboració tan bona entre un equip mèdic i un equip de computing", ha assegurat la metge, que ha ressaltat que aquesta manera de treballar permet "llegir les dades amb una altíssima qualitat". Fins ara, per exemple, havien previst si un pacient de càncer s'infectaria per un bacteri 24 hores abans que passés.

Ara l'objectiu és estendre aquesta eina per afrontar altres malalties i, sobretot, fer-la arribar a altres hospitals. A Catalunya, la Mútua de Terrassa i Can Ruti, de Badalona, ja estan acabant de preparar-se per poder oferir la mateixa resposta que el Clínic, en cas que arribi una segona onada de covid-19. També s'aplicarà en tres hospitals europeus més, conscients que aquest mètode "serà fonamental" per afrontar, de nou, el coronavirus als hospitals d'arreu del món.