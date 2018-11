Els intents frustrats de l’imam de Ripoll per radicalitzar joves

Des de fa mesos els investigadors treballen amb la hipòtesi que l’imam de Ripoll, Abdelbaki es Satty, va radicalitzar en pocs mesos els integrants de la cèl·lula que va acabar atemptant a Barcelona i Cambrils el 17 i el 18 d’agost del 2017, uns atacs en els quals van morir 16 persones i diversos centenars van quedar ferides. El sumari del cas -al qual ha tingut accés l’ARA- ha revelat que els intents del que es considera el cervell dels atemptats per captar joves es remunten a abans de la seva arribada a Ripoll.

Segons un informe de la Guàrdia Civil inclòs en la causa, Es Satty va passar per un “profund procés” de radicalització durant els quatre anys que va complir condemna per un cas de drogues. L’imam va sortir de la presó de Castelló el 2014 i va començar a dirigir algunes pregàries en una mesquita d’aquesta localitat, on hauria conegut dos nois conversos als quals els investigadors sospiten que també hauria intentat captar.

Es tracta de dos nois que feia poc que havien començat a professar la religió musulmana i que, quan acabaven les pregàries, anaven a casa d’Es Satty o li trucaven per demanar-li consell. Un d’aquest nois va explicar en la seva declaració voluntària davant de la Guàrdia Civil que l’imam “defensava la jihad” fora de la mesquitai que li va ensenyar diversos vídeos de les últimes execucions protagonitzades per Daesh. Segons la declaració d’aquest jove, Es Satty “justificava” aquests assassinats. “Ara veig que intentava adoctrinar-nos”, va dir als agents el noi, que va perdre la relació amb Es Satty quan va marxar de Castelló.

En canvi, l’altre jove convers amb qui Es Satty va contactar a la sortida de la presó va patir un procés de “radicalització” més fort després d’entrar en contacte amb l’imam. Segons la Guàrdia Civil, aquest jove sí que va seguir en contacte amb Es Satty quan va marxar a Ripoll i a través d’ell va conèixer alguns dels altres membres del grup jihadista. L’imam li va presentar Youssef Aalla -mort en l’explosió del xalet d’Alcanar que la cèl·lula feia servir com a base d’operacions i on preparaven els explosius per realitzar un atac més gran-, amb qui va coincidir treballant més tard i que, a la vegada, li va presentar el conductor de la furgoneta de la Rambla, Younnes Abouyaaqoub, i Mohamed Hichami, abatut a Cambrils.

De fet, els investigadors certifiquen que el noi va visitar diverses vegades la casa d’Alcanar. Tot i això, quan va declarar davant de la Guàrdia Civil de manera voluntària, el jove va explicar que tres o quatre mesos abans de l’estiu va notar que tots ells eren “reticents” al fet que els visités al xalet.

“No ho vaig poder evitar”

Tot i que finalment els agents van descartar la col·laboració d’aquest jove convers amb la cèl·lula terrorista de Ripoll, durant mesos li van seguir la pista. En una de les converses telefòniques que li van interceptar, parlava amb el seu interlocutor de l’atemptat a la Rambla del 17 d’agost del 2017: “Sento impotència perquè no vaig poder fer res per evitar-lo”, li deia, segons consta en una part de la causa judicial que ha deixat de ser secreta.

Els investigadors han seguit la pista a l’entorn més pròxim a Es Satty per intentar esbrinar més detalls sobre la que a hores d’ara és la figura més desconeguda dels membres de la cèl·lula jihadista. A banda dels dos joves conversos, la Guàrdia Civil també va interrogar un company de cel·la de l’imam a la presó de Castelló, ja que la seva empremta digital va aparèixer en un dels llibres que els Mossos d’Esquadra van trobar entre les runes de la casa d’Alcanar, després que explotés. En un dels seus informes, el cos armat assegura que l’imam també hauria pogut “influir” en la radicalització d’aquest home. En total, durant els últims mesos s’han investigat almenys una desena de persones.