La premsa internacional titlla d'"humiliant" i "vergonyosa" la marxa de Joan Carles I

La majoria de mitjans internacionals es fan ressó de la marxa de Juan Carles pels escàndols personals i relacionats amb la corrupció que s'han fet públics els darrers anys. "Humiliant" i "vergonyosa" són els adjectius més utilitzats per definir la decisió de l'exmonarca.

"Es tracta d'una sortida humiliant"

BBC

La notícia de la marxa de l’ex rei és una de les més destacades de la portada de la BBC. “Es tracta d’una sortida humilliant per a un rei que abans semblava que passés a la història com el líder que va guiar hàbilment Espanya des de la dictadura fins a la democràcia”, explica l’article que també apunta que no està clar on es troba Joan Carles I, tot i que hi ha mitjans espanyols que el situen a la República Dominicana i d’altres asseguren que ja havia marxat quan es va publicar la seva carta de comiat.

"La sortida de l'ex rei pot impulsar un debat polític i social"

The New York Times

El rotatiu nord-americà destaca en un article que la marxa de Joan Carles I es produeix després que l’ex rei hagi “llançat una ombra llarga i problemàtica sobre la llar reial, i els seus problemes judicials cada cop més grans han estat acompanyats per un flux constant d’històries mediàtiques vergonyoses sobre el seu estil de vida del passat i la seva riquesa personal”. A més, el diari apunta que la seva sortida “podria impulsar el debat polític i social d’Espanya sobre la monarquia, amb el vicepresident primer, Pablo Iglesias, qualificant la decisió de Joan Carles I com a «fugida a l’estranger»”.

"L'escàndol força el rei Joan Carles a anar a l'exili"

The Guardian

El rotatiu britànic explica que Joan Carles I ha hagut de “marxar i exiliar-se” després d’una sèrie de “denúncies perjudicials sobre els seus arranjaments financers que han perjudicat la reputació de la monarquia i avergonyit el seu fill, el rei Felip”. El diari repassa la trajectòria de l’ex rei i afirma: “En els darrers anys, les revelacions sobre la seva vida privada i els seus assumptes financers han embrutit el que abans era considerat com una de les monarquies models d’Europa”.

"Joan Carles accepta abadonar Espanya"

The Times

Tant a la portada del diari en paper com a la versió digital, The Times destaca la notícia “Joan Carles accepta abandonar Espanya enmig de la crisi” i que “s’ha vist obligat a l’exili per un escàndol de blanqueig de capitals que ha fet que la monarquia es desentengui”. D’altra banda, al Regne Unit, també The Daily Mail es fa ressò de la notícia i detalla que es produeix després “d’una sèrie d’escàndols relacionats amb el monarca” i després que la seva reputació s’hagi vist tacada per “rumors sobre amants, corrupció i comptes bancaris suïssos”. I The Sun qualifica la seva sortida de “vergonyosa”.

"L'ingloriós epíleg del regnat de Joan Carles"

Le Monde i Le Figaro

El rotatiu frances Le Monde explica que Joan Carles “deixa Espanya per salvar la monarquia”: “Esborrar-se per protegir una corona que havia ajudat a restaurar”. Així, repassa “una llarga sèrie de revelacions que han incomodat la reputació de l’antic monarca” i apunta que marxa per “estalviar al seu fill la humiliació dels reiterats escàndols”. D’altra banda, Le Figaro repassa les diferents investigacions judicials que afecten l’exmonarca i recorda que el seu regnat “havia embrutit per diversos escàndols i en particular sospites sobre la seva opaca fortuna i les seves estretes relacions amb la família reial saudita”.

“Atrapat en un escàndol financer”

A Alemanya, el Frankfurter Allegemeine relata que Joan Carles I ha marxat després de quedar “atrapat en un escàndol financer” i afirma que, aquesta decisió, “salva Felip VI”. D'altra banda, Die Spiegel exposa que l’ex rei ha estat afectat “per un escàndol de presumptes suborns i investigacions judicials” que havien perjudicat “greument” la imatge de Felip VI i la monarquia espanyola. “Les crides a l’abolició de la monarquia havien augmentat fa poc”, afirma.