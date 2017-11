Un home mort i una dona ferida greu per intoxicació de fum en un incendi al Poble Sec de Barcelona

Un home de 80 anys ha mort i una dona de 86 anys ha resultat ferida greu per intoxicació de fum a causa d'un incendi que ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda al barri del Poble Sec de Barcelona. El foc s'ha declarat al segon pis del número 139 del carrer Nou de la Rambla. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha explicat que ha rebut l'avís dels fets cap a les 17.30 h.

Quan el SEM ha arribat al domicili els tècnics sanitaris han tractat un home en estat crític, al qual han intentat reanimar mitjançant maniobres de recuperació cardiorespiratòria. L'han traslladat fins a l'Hospital Clínic, on finalment ha mort. Pel que fa a la dona, l'han traslladada en estat greu a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí, on continua ingressada.

Els Bombers de Barcelona han participat en l'extinció de l'incendi amb 7 dotacions. L'incendi només ha afectat de gravetat l'habitatge on s'ha originat el foc i no ha provocat danys estructurals a l'edifici. Ara els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'incendi.