Les inundacions a Europa són cada cop més freqüents i més severes

Una de les previsions emprades de manera més recurrent per la comunitat científica sobre els efectes del canvi climàtic és la modificació del comportament de les condicions meteorològiques. Sequeres prolongades i inundacions severes acostumen a ser el principal resum d'un canvi en què també influeixen els trets orogràfics o la regió del planeta que es consideri. Un estudi internacional en què han participat 34 institucions de recerca ha analitzat la freqüència i la intensitat de les inundacions a Europa els últims 500 anys. En les seves conclusions assenyalen que en el període actual, que arrenca l'any 1990, són més freqüents i més severes i pronostiquen que la tendència és que ho siguin més en el futur immediat. Els resultats es publiquen aquest dimecres a Nature.

L'estudi és el més sòlid sobre aquest tema publicat últimament. Sota la coordinació d'investigadors de la Universitat Tècnica de Viena, hi han participat 34 grups de tot Europa, entre els quals, de la Universitat de Barcelona, la Universitat d'Almeria i el Museu Nacional de Ciències Naturals de Madrid. Per arribar a resultats concloents han hagut d'analitzar registres històrics sobre inundacions que han quedat reflectits en forma de dades científiques, però també en anotacions literàries, legals o estudis històrics. Només pel que fa al llevant mediterrani espanyol, l'estudi recull més de 4.500 casos d'inundacions.

D'aquesta manera han pogut concloure que entre el 1500 i el 1900, aproximadament, les inundacions sobrevingudes a partir del desbordament de rius acostumaven a produir-se habitualment durant els períodes més freds de l'any. A partir d'aleshores, i molt especialment a partir del 1990, la tendència s'inverteix, de manera que ara passen en períodes més temperats. No només això: segons l'estudi han canviat altres trets, com la distribució geogràfica, la temperatura de l'aire i l'estacionalitat, amb un percentatge més alt d'inundacions a l'estiu sobretot a l'Europa Occidental i Central. El canvi de tendència coincideix amb els anys de més impacte ambiental a causa de l'acumulació de gasos d'efecte hivernacle des del començament de l'era industrial. L'estudi recorda, a més, que cada any les inundacions provoquen danys per valor de més de 100.000 milions d'euros.

Lothar Schulte, investigador del departament de geografia de la UB i signant de l'estudi, explica que els períodes històrics d'inundació més notables han sigut substancialment més freds que en la fase actual i en fases intermèdies precedents. En el 55% dels casos, les inundacions ara passen a l'estiu. El canvi també coincideix amb modificacions en les precipitacions, l'evaporació i el desglaç, a més d'altres com la desforestació i la gestió dels rius.