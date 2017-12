La inversió en educació a Catalunya, només per sobre de Letònia i Romania

La inversió en educació a Catalunya és clarament inferior a la mitjana europea i a la mitjana espanyola. Catalunya destinava l'any 2015 el 3,7% del PIB, mentre que la mitjana espanyola era del 4,4% i la d'Europa, del 5,1%. O cosa que és el mateix, Catalunya només està per sobre de països com Letònia i Romania. Així ho demostra l''Anuari 2016. L'estat de l'educació a Catalunya' de la Fundació Jaume Bofill, que culpa el dèficit fiscal i les polítiques d'austeritat de la poca inversió en educació.

"Existeix una relació entre l'esforç inversor en educació de les comunitats autònomes i el saldo fiscal, tant calculat pel mètode de flux de benefici com de flux monetari", apunten els autors de l'anuari, Francesc Pedró i Bernat Albaigés, que afegeixen que "les comunitats autònomes amb un dèficit fiscal més important tenen nivells de despesa inferiors". Segons afirmen, Catalunya és una de les comunitats autònomes amb un dèficit públic i un saldo fiscal més negatiu.

"Si la inversió és tan baixa és també per les polítiques d'austeritat que es van aplicar durant la crisi, que no eren necessàries", ha apuntat Pedró, que igualment ha remarcat que la situació de partida pel que fa al sistema de finançament de "Catalunya és molt deficitària". Per a l'autor de l'anuari, aquest fet deixa Catalunya "pitjor que altres comunitats".

Arribar a la inversió d'Espanya

Al seu torn, fonts del departament d'Ensenyament defensen que a nivell de Catalunya no es pot relacionar el PIB amb la inversió en educació, perquè per fer-ho "hauríem de ser un estat i no una comunitat autònoma". "El PIB només el poden determinar estats, com a autonomia no podem gestionar quin PIB hi destinem", expressen les fonts. La Fundació Bofill defensa que és "perfectament comparable perquè s'utilitza una metodologia homogènia i oficial".

Davant d'aquesta situació, els autors de l'anuari i la Fundació Bofill proposen arribar a mig termini al nivell d'inversió en educació de la mitjana europea (5,5%) i a curt termini al la mitjana espanyola (4,4%). Calculen que suposarien 1.500 milions d'euros d'inversió més. La llei d’educació de Catalunya (LEC) marca que la inversió hauria de ser del 6%.

"Invertim tan poc en educació i hem retallat tant, que ara només podem fer una altra cosa que créixer", ha expressat el director de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín, que ha afegit que cal discutir no només la quantitat que s'ha de gastar, sinó el com. Per no caure en errors del passat, han proposat un llistat de mesures, que consideren que en cap cas són "un luxe", sinó necessitats bàsiques de l'educació.

Què fer amb 1.500 milions més

L'anuari proposa universalitzar progressivament l’accés a l’educació infantil de primer cicle, prioritzant els infants en risc d’exclusió. També garantir la gratuïtat efectiva de l’ensenyament obligatori, ja que estimen que les famílies paguen una mitjana de 400 euros per alumne/any en concepte de material escolar, sortides i activitats, colònies escolars i AMPA a les escoles públiques.

Una altra de les propostes és millorar la personalització de l’aprenentatge, l'acompanyament a l'escolaritat i augmentar els recursos als centres d'alta complexitat, entre d'altres. Per tant, augmentar el professorat. Finalment, recomanen augmentar l'oferta d'ensenyaments postobligatoris per reduir la taxa d'abandonament.

A l'anuari també es mostra com al 2014 el pressupost del Departament d'Ensenyament és un 21,7% menys del que s'invertia l'any 2009. L'any 2015 és el primer en que el pressupost del Departament d'Ensenyament s'han incrementat després de la crisi (un 9%).