Un jutge investiga una regidora de la CUP de Barcelona per haver acusat els Mossos "d'executar" terroristes

Un jutge ha citat a declarar com a investigada la regidora de la CUP a Barcelona Maria Rovira per haver acusat els Mossos d'Esquadra d'haver "executat extrajudicialment" els terroristes que van atemptar a Barcelona i Cambrils aquest agost. El titular del jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona ha acordat obrir diligències per aquestes declaracions de Rovira durant un ple municipal i l'ha citat a declarar el 8 de febrer.

El magistrat ha obert diligències per les denúncies presentades per diversos sindicats policials a la fiscalia, que ha decidit portar les afirmacions al jutjat perquè investigui Rovira per un presumpte delicte d'injúries. A part de la citació, el jutge ha requerit a l'Ajuntament de Barcelona que li remeti una còpia de l'acta de la sessió plenària del 8 de setembre, si pot ser adjuntant-hi una gravació en vídeo on Rovira va fer les declaracions.

En el marc d'aquest ple, l'Ajuntament de Barcelona va concedir la medalla al mèrit cívic als Mossos i a la Guàrdia Urbana pel seu paper en els atemptats del 17-A. En la seva intervenció, Rovira va lamentar que no s'haguessin tingut en compte les "execucions extrajudicials" dels terroristes i va acusar la Guàrdia Urbana de ser el braç executor del racisme institucional.

Arran d'aquestes afirmacions, el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) va presentar a la Fiscalia de Barcelona una denúncia en què acusava d'injúries la regidora de la CUP perquè entenia que el seu propòsit era "desprestigiar" el cos dels Mossos i els agents que van abatre els terroristes. Segons la denúncia de l'SPC, les declaracions de Rovira tenien "la clara intenció d'injuriar i atemptar contra la dignitat de la mateixa institució i la dels agents actuants en els atemptats".

A més de l'SPC, en la causa oberta contra Rovira s'hi ha personat la Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF) i el Sindicat d'Agents de la Policia Local.