El Síndic obre una investigació pels últims casos d'abusos sexuals a l'Església

El Síndic de Greuges de Catalunya ha obert una investigació pels últims casos d'abusos sexuals a l'Església, alguns dels quals destapats per l'ARA. Aquest diari va publicar diumenge un testimoni que va ser víctima dels abusos d'un monjo de Montserrat i va explicar el cas d'un exmossèn de Vilobí d'Onyar que hauria abusat sexualment de diferents menors entre els anys 60 i 90. Arran d'això, el Síndic demanarà informació sobre els casos denunciats a les autoritats eclesiàstiques i a les administracions competents, o sigui, el Govern, la Conferència Episcopal Tarraconense i l'abadia de Montserrat.

Segons el Síndic, "la institució de l'Església catòlica ha d'assumir un compromís ferm en la lluita contra l'abús sexual infantil", tenint en compte que presta serveis d'atenció als nens i disposa de persones que fan aquesta tasca. En aquest sentit, "instarà les autoritats eclesiàstiques a dur a terme actuacions de prevenció, detecció, formació de professionals i denúncia, que comportin una implicació". El Síndic ha recordat que la violència en general i l'abús sexual en particular "infligeixen un gran patiment a l'infant o adolescent" amb efectes "greument perjudicials per al seu desenvolupament, fins i tot en la vida adulta".

El Síndic ha afegit que l'any 2016 va presentar un informe sobre l'abús sexual infantil en què va reclamar una actuació transversal dels poders públics, amb un lideratge que parteixi d'un enfocament basat en l'infant o adolescent. També va constatar que la lluita contra l'abús sexual ha d'implicar no només l'administració competent en la matèria d'infància, sinó totes les institucions i les entitats –tant públiques com privades– amb funcions relacionades amb infants i adolescents. El Síndic ha considerat que, tot i que s'han produït avenços, "hi ha una percepció insuficient que es tracta d'un afer que concerneix totes i cadascuna de les administracions amb competències".