La relació entre robots i humans, en el punt de mira de la recerca

Els robots s'incorporen a la vida quotidiana, i tot apunta que amb els anys aniran guanyant protagonisme en les tasques de cura de les persones. El nou contacte entre robots i humans i el model ètic que ha de regir les futures interaccions són el material d'un dels projectes de recerca que rebrà finançament de la nova convocatòria de RecerCaixa, un programa de la Fundació Bancària La Caixa que vol impulsar la posició capdavantera de Catalunya en el camp de la recerca d’excel·lència.

Dels 20 projectes escollits en aquesta convocatòria, 5 pertanyen a polítiques públiques, 6 a humanitats i a cultura, 5 a inclusió social i 4 a educació. Per a aquesta edició es van presentar un total de 283 projectes, amb temàtiques molt variades -28% en recerques en àmbit d'humanitats, 23% en polítiques públiques, 28% en educació i un 21% en inclusió social-. D'aquestes, només 20 han estat escollides després de passar un procés de selecció. En total s'hi destinaran 1,6 milions d'euros.

El coordinador de RecerCaixa, Josep Joan Moreso, s'ha mostrat optimista a apropar la ciència a la societat a través del finançament d'aquest tipus de recerques científiques: "La veritat i el coneixement ens fan més lliures", ha assegurat.

La investigació sobre els robots, liderada pel Dr. Miquel Domènech, té una aproximació molt clara cap a l'assoliment d'aquest objectiu, tal com ha explicat ell mateix: "Volem conèixer quines són les pors de les persones en relació amb els robots. Quina visió en tenim? Com imaginem la interacció amb un robot? Què agrada i que no?", s'ha preguntat. Tot i que la investigació tot just arrenca, esperen que aporti grans avenços en els pròxims tres anys.

Projectes d'èxit: menjar sardina per prevenir la diabetis

Durant aquests anys, el RecerCaixa ha deixat una estela de nombrosos projectes d'èxit. L'any 2013 la iniciativa va financiar una investigació sobre el consum de sardina per reduir el risc de patir diabetis. Amb el nom de 'Menjar bé, envellir millor: avui, sardina', un equip liderat pel Dr. Ramon Gomis va descobrir una relació entre el consum de sardina i la prevenció de la diabetis de tipus 2.

Una altra investigació, iniciada el 2015 a través de les beques de RecerCaixa i liderada per la Dra. Rosa Estopà, va tirar endavant amb l'objectiu de millorar la informació i la comunicació entre els professionals de la sanitat i les famílies que tenen infants que pateixen una malaltia minoritària. Al llarg dels tres anys d'investigació van descobrir les mancances del llenguatge que utilitzen els metges i les inseguretats i angoixes que provoca a les famílies no entendre el llenguatge dels professionals. "Vam veure que hi havia un problema social real. Vam constatar que els pacients i les famílies no entenien els textos que rebien dels professionals de salut. Hi ha interferències de tipus lingüístic i interferències de tipus cognitiu", ha dit Estopà. Arran de l'estudi, l'equip d'investigació ha creat un diccionari de medicina il·lustrat per a infants on han participat més de 1.500 nens de vuit escoles.

Des del 2010 el projecte de la Fundació La Caixa ha impulsat 177 projectes de 31 universitats i centres de recerca de tot Catalunya, als quals s'han destinat en total 13,1 milions d'euros.