Investiguen la guàrdia urbana del cas del pantà de Foix per planejar un altre crim

El jutjat d'instrucció 2 del Vendrell ha investigat Rosa P., l'agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona en presó provisional pel crim del pantà de Foix, per presumptament haver planificat un nou assassinat des del centre penitenciari de Wad Ras. L'agent és la principal sospitosa d'haver matat la seva parella, també agent del cos, i haver cremat el cadàver dins d'un cotxe que es va localitzar al pantà.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la informació, avançada per 'La Vanguardia', que Rosa P. volia contractar des de la presó un sicari per matar ara el seu exmarit, agent dels Mossos d'Esquadra, perquè, segons deia, impedia que les seves dues filles veiessin els avis materns. Va demanar ajuda a diverses internes de Wad Ras, segons publica el mateix diari.

El jutjat del Vendrell ha investigat una denúncia contra Rosa P. per provocació per a la comissió d'homicidi o assassinat, i posteriorment s'ha inhibit als jutjats de Barcelona perquè els presumptes fets van tenir lloc a la presó de Wad Ras. Aquesta inhibició per part d'aquest jutjat tarragoní està acordada però encara no ha estat rebuda pels jutjats de Barcelona, ha explicat el TSJC.

Segons relata 'La Vanguardia', l'agent assegurava en veu alta que odiava el seu exmarit i que volia matar-lo, i va arribar a preguntar a diverses recluses com aconseguir un sicari, al qual estava disposada a pagar 30.000 euros.

Una interna va avisar d'aquests fets a un funcionari de presons, que va contactar amb l'exmarit, i aquest va decidir interposar una denúncia als Mossos, que han obert una investigació en paral·lel i des d'una altra unitat diferent de la que investiga el crim del pantà de Foix pel qual ella és a la presó.