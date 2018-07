Investiguen una violació múltiple a una dona a València

La Guàrdia Civil investiga una agressió sexual múltiple en un municipi de la província de València després de la denúncia presentada per la víctima, per la qual de moment no hi ha detinguts.

La investigació està oberta després que una dona denunciés aquesta setmana que havia sigut objecte d'una agressió sexual, segons ha confirmat a Efe la Guàrdia Civil, que no ha donat més dades.

Segons publica el diari 'Levante-EMV', un jutjat de València ha obert diligències per una presumpta violació múltiple a una dona, que va ser trobada dimarts passat al carrer plena de sang i plorant.