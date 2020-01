La irregularitat en els àpats del cap de setmana augmenta el risc d'obesitat

La irregularitat en els àpats dels caps de setmana podria estar relacionada amb l'obesitat. Així ho determina un estudi de la Universitat de Barcelona que s'ha publicat a la revista científica Nutrients i que demostra la importància de la regularitat en les menjades per controlar el pes. Els resultats es van obtenir independentment d'altres factors com la qualitat de la dieta, el nivell d'activitat física que es realitza i la diferència en els horaris de descans.

En els últims anys s'ha demostrat que el cos assimila de manera diferent les calories en funció de l'hora del dia i, per tant, dinar o sopar tard augmenta el risc d'obesitat. Una de les autores de l'estudi, Maria Izquierdo Pulido, explica que "aquesta diferència té a veure amb el nostre rellotge biològic, que organitza temporalment l'organisme per assimilar i metabolitzar les calories que consumim durant el dia".

L'estudi l'han realitzat a 1.106 joves d'entre 18 i 20 anys, tant a Espanya com a Mèxic. El risc més gran es dona quan la diferència entre els àpats que es fan entre setmana i els caps de setmana sobrepassa les 3 hores i mitja, llavors s'incrementa el risc d'obesitat. Els autors de l'estudi expliquen que durant els caps de setmana hi ha una manca de sincronia entre el temps intern de l'organisme –acostumat a uns horaris intersetmanals– i el social. "El nostre rellotge biològic és com una màquina i, com a tal, està preparat per desencadenar la mateixa resposta fisiològica o metabòlica a la mateixa hora del dia, cada dia de la setmana. Per tant, les persones que tenen una alteració més gran dels horaris serien més propenses a l'excés de pes i a l'obesitat", apunta una altra de les autores de l'estudi, Trinitat Cambras.