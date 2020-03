Itàlia es planteja aïllar la Llombardia i 11 províncies més

Res de petons ni abraçades. Tampoc encaixades de mans. I millor que corri l’aire... Les relacions personals a Itàlia canvien per adaptar-se a l’emergència per l’expansió del coronavirus al país transalpí, on aquest dissabte ja s’havien contagiat més de 5.000 persones i 233 més havien mort.

“Ahir vaig veure una amiga i no ens vam saludar fent-nos dos petons com abans. És estrany, però si pot servir per a alguna cosa, és un petit esforç que val la pena”, explica la Giovanna, una romana de 35anys. I més ara, després que ahir es filtrés a la premsa que el govern té previst aprovar un nou decret que estableix el tancament de tota la regió de la Llombardia -la capital de la qual és Milà- i d’onze províncies, entre les quals Venècia, Pàdua i Mòdena. Ningú podrà entrar o sortir d’aquestes zones. El nou decret s’afegirà al que ja es va aprovar aquesta setmana, que imposa l’obligació de mantenir arreu del país una distància d’almenys un metre entre persones en espais tancats, amb l’objectiu de reduir les possibilitats de contagi. Molts italians, com la Giovanna, intenten ara adaptar la seva vida quotidiana a les noves normes.

Els primers a fer-ho van ser els programes de televisió, molts dels quals s’emeten ara sense públic en directe. A les botigues és una altra història. Els supermercats de Roma no van viure l’ assalt que es va registrar a Milà, i les prestatgeries encara estan plenes de productes. No obstant això, no tots els clients s’han acostumat encara a respectar la distància recomanada a la cua.

El tancament de col·legis i universitats a tot Itàlia decretat aquesta setmana ha buidat els transports públics i ha omplert els parcs de nens. Agafar el metro, el tren o l’autobús a la capital italiana aquests dies és una experiència estranya. Mantenir la distància de seguretat resulta difícil en hora punta, si bé d’ençà que es va declarar l’epidèmia moltes empreses permeten als seus empleats treballar des de casa, de manera que als vagons hi ha menys persones del que és habitual, la immensa majoria sense mascaretes. “Fins que no han tancat els col·legis jo no he vist que hi hagués molta menys gent al tren. Però sí que és cert que ja hi havia un ambient estrany. Si tusses o esternudes, et miren malament i canvien de lloc”, apunta la Giovanna.

Especialment buits es veuen els autobusos de dos pisos que normalment recorren els monuments de la ciutat carregats de turistes. Els empresaris del sector, juntament amb els de la restauració, han sigut els primers a patir les conseqüències de la Covid-19. Un cop dur a l’economia de país, ja que el turisme representa el 13% del PIB italià i dona feina a més de quatre milions de persones. Amb les mesures imposades pel govern, bars i restaurants estan obligats a mantenir una distància mínima entre les taules i limitar l’entrada de clients per evitar aglomeracions, per la qual cosa temen que la situació empitjori.

“La distància no és el problema, el pitjor serà quan la gent deixi de venir i ens sobrin les taules”, diu el Francesco, propietari d’un petit restaurant-pizzeria al barri romà de Sant Giovanni. Tot i que encara és aviat per valorar com afectarà el seu negoci, tem que la por augmenti amb el pas dels dies. Divendres passat a la nit, el primer després de la introducció de la normativa, hi havia menys clients del que és habitual perquè molta gent va preferir comprar la pizza i emportar-se-la a casa. “El pitjor són els turistes. Se’n veuen cada vegada menys”, lamenta.

Mesures als cinemes

No només bars i restaurants. Cinemes, teatres i museus també han hagut d’adaptar-se per decret a les noves mesures de contenció del virus. A les sales de cinema els espectadors han de deixar una o dues butaques de distància amb el veí, una limitació “absolutament inviable” que obliga a posar a la venda menys de la meitat de les entrades, va denunciar Carlo Fontana, president de l’Associació General Italiana de l’Espectacles (AGIS). En els museus el problema és de moment més petit perquè els fluxos són més fàcils de gestionar: es manté una distància prudent mentre es fa la cua i a dins s’eviten els grups.

“Si hi ha unes regles, el que toca és respectar-les. No vull viure amb pànic, però assumir un comportament responsable és el mínim que podem fer”, sosté la Giovanna. En una ciutat que viu aquests dies a càmera lenta, però sense la psicosi desfermada d’altres punts del país, l’únic avantatge és poder gaudir del Colosseu, la Fontana de Trevi i la plaça d’Espanya sense aglomeracions de gent.