L’Estat ja ha rebut 7.000 menors no acompanyats

Crescuda exponencial de l’arribada de menors estrangers no acompanyats (MENA) a Espanya. Si a principis de setmana la Generalitat informava que només aquest juliol s’han triplicat les arribades respecte al mateix període del 2017, a l’Estat les xifres van pel mateix camí. A l’espera de dades definitives, durant tot aquest any ja han arribat més de 7.000 joves, enfront dels 4.000 que van arribar durant tot el 2016. Són les xifres que va posar ahir sobre la taula la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, Carmen Calvo, durant la reunió de la comissió delegada d’Assumptes Migratoris a la Moncloa, creada per l’executiu de Pedro Sánchez per coordinar la feina entre diferents ministeris en les polítiques migratòries. Calvo no va concretar la xifra d’arribades de l’any passat.

Tanmateix, davant de l’augment -fins a l’abril havien arribat 6.248 menors, cosa que ara suposa un 12% més-, la ministra va anunciar que convocarà les comunitats autònomes a una reunió específica sobre aquest tema. “És necessari desenvolupar un esforç coordinat entre les diferents administracions responsables per assegurar-ne l’atenció sense saturar els serveis de les comunitats més afectades, especialment Andalusia, el País Basc i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla”, va defensar.

El 21% arriba a Catalunya

Tot i que la Moncloa no va destacar la situació a Catalunya, d’acord amb les dades del govern espanyol i de la Generalitat un 21% dels menors estrangers no acompanyats que han arribat a l’Estat durant l’últim any ho han fet a Catalunya. En la reunió de la comissió delegada també es va acordar un pla de reforma de les oficines d’asil i refugi davant de “l’increment exponencial” de les sol·licituds des del 2012. Els acords es debatran en la sectorial de política migratòria de dilluns.