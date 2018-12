Els jesuïtes de Catalunya investigaran els casos d'abusos sexuals a les seves escoles des dels anys 60

Els jesuïtes de Catalunya han decidit investigar els casos de suposats abusos sexuals a les seves escoles des dels anys 60 fins ara. Després que hagin sortit a la llum alguns casos ocultats des de fa temps, l'orde religiós ha apostat ara per investigar, no només aquests casos, sinó altres de no aclarits. A més, ha demanat disculpes a les víctimes afectades per no haver-les "protegit" i no haver investigat prou algunes denúncies.

Fa uns dies el diari 'El País' va informar del cas de Luis Tó González, professor del col·legi Sant Ignasi de Barcelona i condemnat a dos anys de presó el 1992 per abusar d'una nena. El religiós no va complir la pena per no tenir antecedents. Després de la sentència, va ser enviat a Bolívia, on va morir el 2017. Els jesuïtes van admetre que va ser un error no obrir un procés canònic a Luis Tó González i que llavors "no es va valorar bé la gravetat dels fets".

En un comunicat signat pel delegat provincial dels jesuïtes a Catalunya, Llorenç Puig, i el director general de Jesuïtes Educació, Enric Masllorens, l'orde religiós diu que fa anys que és "conscient" de la necessitat d'un treball explícit per generar una cultura de protecció als menors. "La tolerància zero davant els abusos és inqüestionable per a nosaltres", assegura.

En aquest sentit, i fruit d'aquesta preocupació, des del 2008 les escoles jesuïtes tenen programes de formació i prevenció, i fan tallers per a famílies, alumnes i educadors per prevenir, detectar i gestionar casos d'abusos, amb la col·laboració de la Fundació Vicki Bernadet. Les escoles també segueixen els protocols marcats pel departament d'Educació i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Per tota aquesta feina, els jesuïtes asseguren que les seves escoles "en el present són espais segurs" per a la protecció dels menors.

No obstant això, els jesuïtes diuen que són "conscients" que la investigació del passat encara és una "assignatura pendent". "La recerca d'informació sobre algun cas ja conegut, mostra que cal sistematitzar la informació que hi pugui haver", assegura. De fet, mostren la seva preocupació per la necessitat "d'assegurar una memòria fidel i honesta del passat, i de respondre a possibles víctimes".

Així, han decidit fer una investigació més sistemàtica dels possibles casos d'abusos des dels anys 60 fins ara i ser "transparents" i "donar llum als casos que requereixin encara clarificació. Quan acabi la investigació de cada cas, informaran dels resultats "respectant sempre la voluntat de les víctimes i el dret a la presumpció d'innocència de les persones". "Esperem que aquest procés ens ajudi a aclarir situacions del passat i aprendre per al present i el futur", conclouen.

De fet, admeten que la gestió d'aquests casos "en ocasions ha pogut ser deficient" o les mesures preses han pogut ser "incompletes". Per això, els jesuïtes demanen perdó a les víctimes i les seves famílies i lamenten no haver estat "a l'altura de la confiança dipositada" en els seus centres. També mostren el seu "pesar pel dolor" causat a persones "que haurien d'haver estat protegides i segures" als seu centres. També volen donar el suport i acompanyament a les persones afectades i faciliten un correu electrònic per fer arribar qualsevol tipus d'informació.