Els Jesuïtes troben set sacerdots sospitosos de pederàstia a Catalunya des dels 60

Els Jesuïtes de Catalunya s'han entrevistat amb 19 persones –11 homes i 8 dones– en el seu procés d'investigació d'abusos en escoles que es va iniciar fa tres mesos, i en les quals han aparegut "el nom de set persones sobre les quals recauria alguna acusació d'abusos o de conductes impròpies", que han passat en diferents dècades i en quatre dels seus centres.

Les 19 persones han contactat amb els jesuïtes a través del correu escoltar@fje.edu sol·licitant una entrevista, i en cinc dels casos l'entrevista ha estat telefònica, per motius de distància o perquè ho ha sol·licitat la víctima, ha informat Jesuïtes Educació en un comunicat.

En aquestes entrevistes ha aparegut el nom de set persones, i la més citada és el pare Lluís Tó, ja mort, i que el 1992 va ser condemnat a dos anys de presó i sis d'inhabilitació per abusos sexuals sobre una menor, i després va ser destinat a Bolívia, i han assenyalat que "la consciència de la gestió és insuficient, i que podia haver-hi més víctimes, i el cas és l'origen de la investigació".

Dues víctimes –que van presentar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra– van parlar del pare Pere Sala, han assenyalat els Jesuïtes, la qual cosa, davant la gravetat de les acusacions, va portar a obrir un procés canònic que ara està en curs i també mesures cautelars. El mateix han fet amb el cas del pare Antoni Roigé.

La companyia ha assegurat que hi ha un últim cas sobre un germà jesuïta que hauria arribat, sens dubte, a iniciar un altre procediment canònic, i es va decidir fer també una investigació per aclarir la seva conducta i veure quines mesures calia prendre, però va morir al febrer, motiu pel qual el procés es va tancar.

Dels noms restants que han aparegut, un és seglar, ja jutjat i condemnat per possessió de pornografia infantil, i han aparegut testimonis sobre tres jesuïtes més. En un cas es refereixen a presumptes tocaments als anys 70 –però el jesuïta va morir el 2005–; en un altre cas, a conductes impròpies de les quals va tenir coneixement a través d'una família el 2005 –el jesuïta va ser apartat des de llavors de tot contacte amb menors–; i el tercer, als anys 70, al·ludeix a un jesuïta ja retirat –el testimoniatge parla d'expressions d'afecte ambigües–.

La companyia treballa amb la Fundació Vicki Bernadet per veure quins han de ser els propers passos en l'acompanyament a les víctimes, i segueix prenent mesures i creant equips per garantir una política de tolerància zero i fer de les escoles entorns segurs per als menors i les persones vulnerables.