El jihadisme als tribunals: 27 condemnats i un centenar de detinguts a la presó durant el 2017

L'any 2017 es va tancar amb 105 presos preventius per causes de terrorisme jihadista i vint sentències per aquest motiu, amb 27 condemnats d'un total de 34 acusats, segons la informació tramitada per la delegació d'Espanya d'Eurojust, l'agència europea per a la cooperació judicial. El balanç s'ha fet públic a poques hores que es compleixi un any dels atemptats de Barcelona i Cambrils.

Segons el balanç, el 2017 l'Audiència Nacional va dictar en 50 sentències per terrorisme, encara que només en cinc casos hi havia hagut víctimes: 29 van correspondre a causes relacionades amb ETA; 20 van correspondre a procediments per jihadisme; i una a "altres" actes de naturalesa terrorista. Hi va haver en total 86 persones acusades en aquests judicis i 68 van ser condemnades, mentre que 18 van quedar absoltes.

Dels condemnats, 40 estaven vinculats a ETA i 27 al terrorisme jihadista. Això suposa un increment de les condemnes per jihadisme i un descens de les referents al terrorisme d'ETA, que al 2016 havia sumat 85 condemnes, el doble que l'any passat. Destaca també la xifra dels presos preventius en causes per terrorisme jihadista, que va passar dels 74 el 2015 als 104 el 2016 i 105 el 2017.