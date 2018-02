La primera cèl·lula jihadista desarticulada pels Mossos volia "recuperar Al-Àndalus"

Tres comandaments dels Mossos d'Esquadra que van participar en la investigació de la primera cèl·lula jihadista en actiu desarticulada pel cos català l'any 2015 a Terrassa (Vallès Occidental) han assegurat aquest dimecres al judici que el grup seguia les instruccions de l'autodenominat Estat Islàmic i que volia atemptar a Espanya per "recuperar Al-Àndalus per al 'califat' internacional". Els tres agents van elaborar l'informe d'intel·ligència d'aquesta operació, coneguda com a cas Caront, que també es va convertir en un exemple de sabotatge de la Policia Nacional.

La fiscalia demana entre set i dinou anys de presó per als acusats, a qui es va començar a jutjar fa poques setmanes. Els investigadors asseguren que la cèl·lula planificava un atemptat a la Ciutat Comtal i havia començat els preparatius per portar a terme un degollament.

Els pèrits dels Mossos que van declarar aquest dimarts van concloure que el grup pretenia anar a Síria a combatre amb el Daeix i que també preparaven alguna acció terrorista a Espanya "per recuperar Al-Àndalus per al 'califat' internacional". També han indicat que els acusats van atendre la "forta campanya" que el Daeix va realitzar entre 2013 i 2015 per captar en països d'Occident persones que viatgessin a la zona de conflicte, ja que necessitava joves, dones i nens per conformar l'Estat Islàmic. De fet, han recordat que tres dels acusats van ser detinguts a Bulgària quan viatjaven a Síria després que un altre presumpte membre del grup ja s'hagués desplaçat a la zona de conflicte i morís a l'Iraq.

Un altre mosso d'Esquadra ha indicat que en el domicili de Sabadell (Vallès Occidental) del presumpte líder del grup hi van trobar anotacions escrites per ell en els marges d'un Alcorà en les quals parlava de "paciència, paciència i paciència" com a qualitat que ha de tenir una cèl·lula operativa. A més, van trobar esquemes per fabricar artefactes explosius i manuscrits sobre un manual d'adoctrinament de salafisme jihadista.

La xicota d'un acusat nega que la pressionessin

Aquest dimarts també ha declarat la xicota d'un dels acusats d'adoctrinament, que ha negat que el processat l'hagués induït a convertir-se a l'islam. Ha explicat que es va refugiar en aquesta religió per voluntat pròpia per deixar les drogues. La noia, que encara està, diu, "en procés" de conversió, ha admès que compartia vídeos vinculats al jihadisme amb el processat, però ha assegurat que es tractava d'imatges que es veuen "a tot arreu, també a la televisió". El seu pare ha reconegut que el seu interès per l'islam va sorgir quan va conèixer el processat, però ho ha justificat en un intent de la seva filla per acostar-se més a ell.

Un altre agent dels Mossos d'Esquadra que ha declarat com a testimoni al judici i que va investigar els presumptes membres del grup que tenien la funció de captar i adoctrinar nous adeptes ha explicat que el xicot d'aquesta noia, que s'enfronta a vuit anys de presó, havia arribat a un alt grau de radicalització. Ha recordat que el cos va decidir precipitar les detencions el 2015 quan els investigadors van esbrinar que el grup havia adoptat "un discurs violent" i ho tenien tot a punt per "decapitar persones i unir-se a l'Estat Islàmic".