"Cap alumne suspendrà pel que va passar a partir del 12 de març". El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha reiterat que "tot el que passi a partir d'ara" no ha de servir per suspendre en referència a les classes online que s'han de reprendre demà. En una entrevista a Ràdio 4, el conseller ha insistit que, tot i que no hi haurà aprovat general, la tercera avaluació ha de servir només per apujar la nota i no per penalitzar.

El curs es reprèn online quan hi ha 52.000 famílies sense accés a internet o sense dispositius, segons un rastreig que el departament d'Educació ha fet centre per centre. Bargalló ha explicat que avui estan tancant el pla per fer arribar els packs de dades que han aconseguit a través de proveïdors com Telefónica a almenys 11.000 famílies que ho necessiten aquesta setmana, i ha afegit que començaran a repartir dispositius a partir de la setmana que ve.

El conseller considera que l'educació online no ha de tenir els horaris de la presencial ni els alumnes han d'estar tant de temps davant de la pantalla com ho fan a les escoles. L'objectiu, diu, és que no perdin certs hàbits com el de lectura, però no que compleixin el temari. A més, creu que és una oportunitat per fer evolucionar l'ensenyament: "Passar dels deures als reptes setmanals, als treballs en comptes de la memòria".

Les escoles continuaran tancades fins que ho decideixin les autoritats sanitàries. Bargalló, però, es mostra esperançat amb la tendència a la baixa de les xifres i el departament espera poder obrir "abans de Sant Joan". "La societat necessita que obrim", ha insistit el conseller, que creu que obriran de manera esglaonada perquè la crisi sanitària no afecta tot el territori de la mateixa manera i hauran d'estudiar la situació cas per cas.