Un jove de 22 anys mor a Barcelona atropellat per una conductora èbria

Un jove de 22 anys ha mort aquest dissabte com a conseqüència de les ferides sofertes en ser atropellat a la ronda Litoral de Barcelona per una conductora que ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia.

Segons ha informat la Guàrdia Urbana de Barcelona, l'atropellament es va produir prop de les 5.00 hores a la sortida 23 (sentit Besòs) de la ronda Litoral.

El jove atropellat va patir ferides molt greus i va ser traslladat per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a un centre hospitalari, on va morir unes hores després.

La conductora del turisme ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia amb una taxa de 0,74 mil·ligrams per litre d'aire espirat, mentre que el límit legal és de 0,25 mg/l o de 0,15 per a conductors professionals i novells.

Per aquest motiu la Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana la investigarà per un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greu.

Amb aquesta nova víctima mortal, ja són cinc les persones mortes aquest any en accidents de trànsit a la ciutat de Barcelona.