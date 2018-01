Els joves sense llar atesos per l'Ajuntament de Barcelona creixen un 30% el darrer any

El darrer any, el número de joves sense llar atesos per l'Ajuntament de Barcelona ha passat dels 130, als 170, un creixement del 30%. Una part important d'aquests joves són nois i noies extutelats per la Generalitat que es veuen abocats al "sensellarisme" un cop el sistema de protecció deixa de donar-los cobertura, segons ha explicat aquest dimarts la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz, que reclama una solució al problema per part de totes les administracions.

Ortiz aposta per canviar el sistema de protecció de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA) que millori l'acompanyament per la inserció. Ho ha explicat en l'obertura d'un nou centre amb 21 places per precisament joves sense llar a la capital catalana.

Suport i orientació

L'Omar va arribar a Catalunya, provinent d'Algèria, fa 11 mesos. Després de passar per dos centres de menors, va complir els 18 anys i es va trobar sense llar. Va viure uns 20 dies al carrer, quan des de la DGAIA no li van poder trobar una solució a la seva situació personal. Ara és un dels usuaris del nou equipament Maria Feixa, un centre per a 21 joves sense llar. A banda de l'allotjament, el centre li ofereix suport de 13 educadors que orienten els nois que hi conviuen i a la vegada, li permet seguir el seu curs de mecànic. Espera treure's el títol per trobar feina, i començar la vida que havia somiat abans de venir.



L'exemple de l'Omar és cada vegada més freqüent. De fet, des de l'Ajuntament de Barcelona es xifra en un 30% el creixement dels joves de la ciutat que no tenen llar, i precisament, un gruix d'aquest col·lectiu prové del sistema de protecció. Ortiz assegura que Barcelona està fent aquesta tasca de suport a aquests joves "en solitari'', i acusa de passivitat la resta d'administracions: ''no pot ser que les pròpies institucions generin situacions de sensellarisme''.

Segons la tinent d'alcalde, el problema és que els joves perden la protecció social en el moment de complir la majoria d'edat: ''No li podem exigir a un jove amb la motxilla emocional i les mancances que té, que sigui autònom amb 18 anys'', ha conclòs Ortiz, que recorda que el context d'accés a l'habitatge i al mercat laboral fa molt difícil l'autonomia sense cap mena de suport. Considera que una de les sortides seria trobar més pisos d'inclusió per facilitar aquest suport als joves.

El centre Maria Feixa és el primer centre municipal especialitzat per a joves sense llar i ha comptat amb la col·laboració del la Fundació Apip-Acam. La inserció és el principal objectiu del centre, que treballa per aconseguir que la situació sense llar no es torni repetir a la vida d'aquests joves. Se'ls donarà el suport els mesos que sigui necessari per a què els joves puguin ser suficientment autònoms, amb la vista posada a ajudar també, el màxim nombre de joves que sigui possible.