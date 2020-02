La Fiscalia obre la porta a rebaixar a un any la petició de pena pels CDR que es van encadenar al TSJC el 2018

La fiscal ha mantingut avui la petició de dos anys i mig de presó per als dotze CDR que es van encadenar als accessos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 23 de febrer del 2018 per demanar la llibertat dels presos polítics i denunciar la "repressió de l'Estat". Tot i així, la representant del ministeri públic ha plantejat una alternativa que comportaria un any de presó si no es té en compte el delicte de desordres públics.

El judici contra els acusats ha quedat aquest dijous vist per a sentència. Segons la fiscal, els testimonis dels agents dels Mossos d'Esquadra i els vídeos que s'han vist al judici són "proves clares" que la finalitat de l'acció dels CDR era la de "bloquejar" l'accés al TSJC. Considera que es tracta d'un "atac directe a un poder de l'Estat democràtic", una tesi que no comparteixen les defenses. L'advocat Xavier Monge ha assegurat que "a les portes del Palau de Justícia no s'hi va cometre cap delicte, sinó l'expressió pura i genuïna d'un exercici de drets fonamentals". "La resposta al que va passar aquí no la trobem al Codi Penal", ha insistit.

Testimonis

En el torn dels testimonis, el cap del dispositiu dels Mossos d'Esquadra que va intervenir aquell dia ha declarat que l'"objectiu era el de restablir la normalitat de la institució", ja que els manifestants "havien ultrapassat la línia habitual de seguretat de l'edifici". Ha explicat que es van trobar amb una "resistència i desobediència activa i reiterada greu". Els agents van anar retirant les persones concentrades a les escalinates i en alguns casos van usar unes cisalles per trencar les cadenes.

Un intendent ha explicat que els CDR "en cap moment van voler fer una intrusió violenta" al Palau de Justícia i que "es van limitar a tancar-ne l'accés, a posar-hi cadenes i a bloquejar l'accés". Ha assenyalat que tota l'acció es va centrar en l'escalinata i que l'accés a les altres portes de l'edifici era l'habitual.

La diputada de la CUP Maria Sirvent, que ha declarat com a testimoni citada per les defenses, ha recordat que ella es va trobar la protesta després d'arribar en tren i quan ja s'estaven produint les detencions i que es va sumar a l'asseguda davant el TSJC. "No vaig veure cap tipus de llançament d'objecte ni de situació violenta. Tot al contrari, hi havia un ambient molt tranquil", ha assegurat.