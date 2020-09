Quatre manifestants que s’enfronten a pena de presó pel tall de la ronda de Dalt el 8-N apel·len al dret de vaga

Gairebé tres anys després de la vaga general convocada el 8 de novembre del 2017 contra la reforma laboral, l'aplicació del 155 i per demanar la llibertat dels presos polítics, quatre manifestants s'han assegut al banc dels acusats de l'Audiència de Barcelona. La Fiscalia els demana entre tres i cinc anys de presó per organitzar-se dins els "CDR sediciosos" per tallar la ronda de Dalt de Barcelona durant quatre hores, abocar-hi oli i enfrontar-se als conductors. Els quatre acusats han negat pertànyer a cap moviment, han assegurat que es va tractar d'una acció pacífica i han apel·lat al dret de vaga i de manifestació.

"Vostè pertanyia als CDR? Els seguia a les xarxes socials?", ha preguntat la fiscal del cas a cadascun dels acusats. Tots ells han negat pertànyer a cap col·lectiu i han explicat que es van assabentar de la convocatòria de la mobilització a la Via Júlia el 8-N –que va acabar amb el tall de la ronda de Dalt– o bé per les xarxes socials o bé a través dels mitjans de comunicació. S'hi van sumar perquè compartien les reivindicacions de la vaga general "legal", ha apuntat un d'ells, convocada aquell dia. Segons han explicat, no els va semblar que ningú liderés l'acció, que han qualificat de pacífica.

315x193 Dos dels manifestants jutjats pel tall de trànsit del 8-N a la ronda de Dalt saluden amb el puny alçat les persones concentrades davant de l'Audiència abans d'entrar al judici / ENRIC FONTCUBERTA / EFE Dos dels manifestants jutjats pel tall de trànsit del 8-N a la ronda de Dalt saluden amb el puny alçat les persones concentrades davant de l'Audiència abans d'entrar al judici / ENRIC FONTCUBERTA / EFE

Els Mossos d'Esquadra que controlaven l'acció, i que han declarat com a testimonis, han coincidit amb els acusats en el caràcter "pacífic" de la mobilització, i només han relatat algun "estira i arronsa" entre els conductors que demanaven poder passar i els manifestants, que també tenien el suport d'altres vehicles aturats a la calçada. La cap de l'operatiu ha assenyalat un dels acusats –que té antecedents per altres mobilitzacions el 2017– com un dels organitzadors de l'acció, però ha explicat que van mediar-hi per poder garantir l'obertura d'un dels carrils.

Inicialment aquesta agent va demanar reforços d'ordre públic a la ronda de Dalt però els va acabar desestimant perquè la situació "es va destensar" i va creure que farien falta en altres "situacions més complicades que s'estaven produint a la ciutat". També ha reconegut que a la calçada hi havia oli escampat però ni ella ni cap dels altres agents van veure qui el va abocar.

Contradenúncia

La Fiscalia ha citat a declarar com a testimoni un motorista que va quedar aturat a la ronda aquell dia i que assegura que un dels acusats va fer-lo caure de la moto quan els demanava per passar i li va trencar quatre dents a cops. L'home –que va denunciar els fets i està pendent de judici– ha reconegut un dels processats com el presumpte agressor.

En la seva declaració, l'assenyalat ha assegurat que era el motorista qui pretenia "atropellar" els manifestants, que va caure tot sol en una de les accelerades que feia i que ell es va limitar a posar-se al mig "perquè no fes mal a ningú". "En tot cas va ser ell qui em va agredir a mi", ha assegurat. La resta de processats han donat suport a aquesta versió.

651x366 Concentració en suport als quatre manifestants jutjats aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona per tallar la ronda de Dalt el 8-N / ENRIC FONTCUBERTA / EFE Concentració en suport als quatre manifestants jutjats aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona per tallar la ronda de Dalt el 8-N / ENRIC FONTCUBERTA / EFE

Abans que comencés el judici, desenes de persones s'han concentrat davant l'Audiència de Barcelona per donar suport als processats.