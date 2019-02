Jutgen un home per haver agredit sexualment una turista que s'allotjava a casa seva a través de Couchsurfing

La va enganyar dient-li que no passava res si dormien al mateix llit perquè ell era homosexual i va aprofitar que ella estava espantada i que no coneixia ningú a Barcelona per agredir-la sexualment. L'Audiència de Barcelona jutja un home acusat de forçar una turista canadenca que havia contactat amb ell a través de la plataforma Couchsurfing per trobar allotjament gratuït a Barcelona.

La Fiscalia demana sis anys i tres mesos de presó per a l'home per la presumpta agressió sexual que s'hauria produït el març passat al pis que ell oferia com a amfitrió a la ciutat de Barcelona. El ministeri públic també vol que s'imposi a l'home la mesura de llibertat vigilada durant sis anys més després de sortir de la presó, si se l'acaba condemnant, així com una indemnització de 6.000 euros a la víctima per danys morals.

Nom fals

Segons l'escrit d'acusació, l'home utilitzava un nom fals a l'aplicació d'allotjament gratuït. La nit del 13 al 14 de març del 2018, quan la turista va arribar a casa seva, l'home va dir-li que havien de compartir llit i va acabar agredint-la sexualment tota la nit, aprofitant que ella "estava espantada perquè era fosc, no coneixia ningú a Barcelona, no tenia on anar i tenia por del que l'home li pogués fer" si oposava resistència.

No es tracta del primer cas d'una presumpta agressió sexual comesa aprofitant el contacte de la plataforma d'allotjament gratuït. L'any 2013 l'Audiència de Barcelona –el mateix tribunal que jutja aquest nou acusat– va jutjar un altre home acusat d'agredir una altra turista amb qui havia contactat a través de la mateixa aplicació.