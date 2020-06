Jutgen un càrrec dels Testimonis de Jehovà acusat d'haver agredit sexualment una menor

"Per què no ho vaig dir abans? Perquè tenia por i molta vergonya". La Trishia tenia 14 anys quan va passar tot. El desembre del 2017 va viatjar de Suïssa a Barcelona per passar el Nadal amb el seu pare i la seva àvia, que vivien en unes habitacions rellogades a un càrrec de la comunitat dels Testimonis de Jehovà a la qual pertanyien. Segons explica la fiscal a l'escrit d'acusació, aquest home va agredir sexualment la nena dues vegades aquell Nadal i hi va tornar dues vegades més l'estiu del 2018, quan la menor va tornar a Barcelona a visitar el pare: la majoria de les vegades entrava de nit a l'habitació de la nena, l'agafava violentament amb una mà pel canell i amb l'altra l'agredia. L'última vegada, l'atac hauria tingut lloc a la seva furgoneta. És el mateix que ha explicat la menor durant la seva declaració al judici contra l'home, que s'ha celebrat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona.

La menor ha dit que per por i per vergonya no va explicar els fets a la seva mare i a una tieta fins a l'agost del 2018. Al cap de pocs dies, totes tres van anar fins a una comissaria dels Mossos d'Esquadra i van interposar la denúncia contra l'home, que actualment té 71 anys. La Fiscalia demana que el condemnin a 30 anys de presó i 10 anys més de llibertat vigilada. També vol que li imposin una ordre d'allunyament respecte a la víctima i que l'inhabilitin per treballar en qualsevol feina amb contacte amb menors.

"És impossible que li fes això"

L'acusat ha negat els fets al tribunal i ha atribuït la denúncia als "problemes econòmics" que arrossegava la família de la víctima –a qui assegura que va pagar els vols de la nena perquè vingués a veure el pare i l'àvia– i al fet que ell no aconseguís empadronar-la al seu domicili quan els seus pares l'hi van demanar. Ha explicat que les dues famílies tenien una relació molt estreta des de feia anys i ha assegurat que en el si de la seva comunitat religiosa algunes expressions "afectuoses", com ara "les abraçades o els petons", es poden malinterpretar, però ha negat haver agredit mai sexualment la nena. Segons l'home, la menor dormia sempre a l'habitació del seu pare o en una altra habitació amb les seves dues netes, que durant els períodes de vacances es quedaven a dormir a casa seva. "És impossible que li fes això", s'ha justificat.

Tant la víctima com el seu pare han explicat al judici que la nena dormia en una habitació separada i que la compartia amb les netes de l'acusat algunes nits. Les nenes també han declarat durant el judici i han explicat que només van passar algunes nits a casa del seu avi el Nadal del 2017 i l'estiu del 2018. Tant el pare de la víctima com la tieta han assegurat que l'acusat els va admetre els fets i que, en el cas de la dona, li va demanar perdó. De fet, la fiscal del cas ha preguntat a l'home durant el seu interrogatori per una sèrie de missatges de WhatsApp en què explícitament es disculpava fent referència a uns fets que havien tingut lloc en relació amb la menor. Ell ha justificat que "sempre demanava perdó" perquè és una persona "humil", i que li sabia greu la situació generada entre les dues famílies.

Tant la fiscal com els Mossos han donat plena credibilitat al testimoni de la menor. La representant del ministeri públic n'ha subratllat "la por i l'ansietat" i ha recordat que la nena es va endarrerir a l'escola durant el temps que es van produir els fets, va presentar episodis d'ansietat i ha hagut de rebre tractament psicològic. La defensa de l'acusat ha restat credibilitat als testimonis del judici, ha recordat que el cas es basava "en la paraula de la víctima contra l'acusat" i ha demanat l'absolució del seu client.