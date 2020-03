L'anàlisi dels telèfons fa trontollar la coartada dels acusats del crim de la Guàrdia Urbana

Després d'un mes, el judici pel crim de la Guàrdia Urbana, l'assassinat de l'agent Pedro Rodríguez, s'ha endinsat en les proves pericials. Els pèrits que van analitzar els telèfons dels dos acusats –els també guàrdies urbans Rosa Peral, parella de la víctima, i Albert López, amant d'aquesta– han reforçat la tesi de les acusacions, que consideren que Peral i López van dissenyar un pla per matar Rodríguez, que va aparèixer calcinat dins del maleter del seu cotxe al pantà de Foix el maig del 2017. Les conclusions que han presentat aquest dimecres al judici també fan trontollar les coartades dels processats, que es culpen l'un a l'altre del crim.

Peral assegura que va ser López qui va matar Rodríguez i que la tenia amenaçada. Quan la víctima va desaparèixer, l'acusada va dir a tothom que la nit de l'1 al 2 de maig del 2017 ella i Rodríguez havien discutit i que l'agent mort va marxar de casa enfadat. Segons explica l'agència Efe, la geolocalització dels mòbils de la processada i la víctima demostren que els dos mòbils eren a casa de Peral aquella nit. De fet, la Fiscalia sospita que Peral va mantenir actiu el mòbil de Rodríguez aquella nit i els dies posteriors enviant i responent missatges per despistar els investigadors.

López defensa que va ser Peral qui va matar Rodríguez i que ell només la va ajudar a desfer-se del cos. Però els analistes informàtics que han declarat al judici han explicat que els dos processats van trucar-se entre ells una mitjana de trenta vegades diàries els dies posteriors al crim, mentre que a partir de l'inici de la investigació les trucades van patir "un fortíssim descens". En cap de les trucades analitzades, segons els pèrits, López es mostrava "preocupat" ni "aclaparat", ni retreia a Peral que l'obligués a ajudar-la o a encobrir-la. Segons els experts, l'actitud de Peral tampoc és la d'una persona atemorida per López.

Imatges esborrades

L'anàlisi dels mòbils ha permès als Mossos recuperar desenes de fotografies prèviament eliminades del telèfon de Peral, entre les quals hi ha una del 2 de maig –l'endemà del crim– que mostra una mà tacada de sang, segons explica l'agència Efe. Tot i això, els investigadors no han pogut determinar a qui pertany.

Revisant les imatges del mòbil de l'acusada, els investigadors també van comprovar que a l'habitació on suposen que es va produir l'assassinat de Rodríguez hi faltava un sofà blanc, que s'havia muntat dues setmanes abans del crim i que no s'ha pogut localitzar mai. Però els pèrits van determinar que Peral va contactar amb un punt de recollida i tractament de residus entre el 2 i el 5 de maig del 2017. Aquells dies l'acusada també hauria contactat amb un altre agent del cos, que li va deixar una furgoneta amb la qual les acusacions sospiten que Peral hauria traslladat el sofà.

Les fotografies recuperades també corroboren que tres setmanes abans del crim Peral lluïa dos anells de compromís a les mans, un de l'agent mort i l'altre de López i que els intercanviava en funció de la persona amb qui estava.

El judici està en la recta final. Després de les proves pericials i documentals, López i Peral declararan com a acusats –el seu interrogatori es va deixar per al final del judici– i les acusacions i les defenses presentaran les seves conclusions i informes finals. Després el jurat popular haurà de deliberar el seu veredicte.