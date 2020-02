Estudiaran si la bala trobada al costat de la víctima del crim de la Guàrdia Urbana és un clauer

Una de les incògnites del crim de la Guàrdia Urbana, l'assassinat de l'agent Pedro Rodríguez que fa seure al banc dels acusats la seva parella Rosa Peral i l'amant d'ella, Albert López –també policies del cos–, és determinar la manera com va morir l'home, ja que el cos va aparèixer completament calcinat dins del seu cotxe al pantà de Foix el maig de 2017. Els investigadors van trobar al maleter del cotxe, juntament amb el cadàver del policia, restes de plom, que sospitaven que podrien correspondre a una bala. En un judici ple de girs, aquest dijous se n'ha afegit un altre: les acusacions consideren que aquestes restes podrien ser en realitat d'una bala en forma de clauer que Rodríguez portava a sobre.

La revelació l'ha feta l'exdona de Rodríguez, que ha declarat com a testimoni al judici. Ha explicat que quan es van casar van repartir entre els convidats a l'enllaç un clauer commemoratiu que era una bala amb els seus noms gravats. Els en van sobrar i igual que ella, Rodríguez en portava una a sobre habitualment. L'element ha causat tanta sorpresa que el president del tribunal ha demanat a la testimoni si en portava un a sobre i quan ella l'ha mostrat, el magistrat ha decidit incorporar la bala clauer com a element de convicció del judici perquè sigui analitzada i comparada amb les restes de plom trobades al maleter del cotxe.

Aquest element perjudica especialment López, que en el seu escrit de defensa assegura que Peral va ser qui va matar Rodríguez d'un tret – a l'arma de Peral hi faltaria una bala– i que ell es va limitar a ajudar-la a desfer-se del cos. De fet López ha tornat a ser el gran blanc de les acusacions en la sessió d'aquest dijous. Arribats a aquest punt del judici gairebé tots els elements apunten a la implicació de Peral en la mort de Rodríguez, però fins ara no n'hi havia tants que vinculessin López. Avui s'hi ha sumat una de les veus amb més pes del cas, la del sergent dels Mossos d'Esquadra responsable de la investigació.

"Creiem que és un crim planificat entre tots dos perquè aquella matinada ell va a la casa de Peral i es veu amb ella en el moment que situem la crema del cotxe", ha explicat amb rotunditat el sergent als membres del jurat. "No hi ha temps que sigui ella sola i no hi ha res més que mogui López cap allà, de fet és ell qui li truca", ha afegit l'instructor del cas, que també ha recordat al jurat una de les últimes proves incorporades al cas: el telèfon de prepagament que l'acusat va comprar uns dies abans del crim i que va "activar" precisament aquella nit. Ha admès que no han pogut saber gaire cosa més d'aquesta línia perquè la companyia no va comunicar les dades fins fa unes setmanes i el registre ja s'havia esborrat.

López es defensa

Davant la contundència dels arguments, l'advocat defensor de López, José Luís Bravo, ha intentat posar en dubte les conclusions de la investigació. "Té algun element objectiu per establir l'hora de la mort de Pedro?", li ha preguntat al sergent, que ha hagut d'admetre que únicament la poden establir "a partir de les tres de la matinada" perquè és l'hora que López va arribar a casa de Peral. "Descarta que s'hagués produït entre les nou de la nit i les tres de la matinada?", li ha insistit el lletrat. "No", ha tornat a reconèixer l'investigador.

La defensa de l'acusat també ha intentat sense gaire èxit demostrar que els moviments del telèfon de López i que hagués adquirit una targeta de prepagament no són concloents i ha recordat que a més de trucar a López, Peral també va fer-ho al seu pare i a un altre agent del cos. "La segona trucada que li fa Peral desencadena el pla", ha insistit l'investigador.