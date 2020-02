El fiscal també estudia acusar el pare de Peral de mentir en el judici del crim de la Urbana

A mesura que avança el judici pel crim de la Guàrdia Urbana queda més clar que el cas de l'assassinat de l'agent Pedro Rodríguez, que ara fa seure al banc dels acusats la seva parella, Rosa Peral, i l'amant d'aquesta, Albert López, podria tenir més derivades als tribunals. Els triangles d'enganys i encobriments que envolten el cas ja van portar la setmana passada el fiscal Félix Martín a estudiar denunciar per mentir un veí de Peral i un sergent que era el superior immediat d'aquesta dona i de López al cos que la Fiscalia sospita que podria haver encobert l'assassinat. Aquest dilluns s'hi ha afegit un tercer personatge sota sospita: el pare de Peral.

Durant la investigació del cas, el paper del pare de Peral ja havia generat dubtes als investigadors i a les acusacions: inicialment l'home va assegurar que havia vist Rodríguez viu l'endemà del dia del crim i després es va ensorrar i va confessar a un agent dels Mossos que la seva filla li hauria demanat mentir. Aquestes ombres de sospita es van fer encara més grans en el judici, després que el pare de Peral, que va declarar com a testimoni, tornés a canviar el relat i assegurés que "tot va ser un error". Segons la nova versió que va oferir als membres del jurat, el progenitor de l'acusada va assegurar que havia confós la víctima amb un veí i va negar haver-se desdit davant de la policia. Però aquest dilluns l'agent que li va prendre declaració ha confirmat que el pare de Peral va dir-li que la seva filla li havia demanat que mentís. Després d'escoltar-lo, el fiscal ha anunciat que estudiarà acusar el pare de Peral de fals testimoni, segons ha informat l'agència Efe.

El sopar que delata Albert López

La defensa de López culpa Peral de l'assassinat i assegura que ell es va limitar a ajudar-la a desfer-se del cos de Rodríguez. La setmana passada dos testimonis van fer trontollar aquesta tesi exculpatòria: un urbà company de l'acusat va admetre que unes setmanes abans del crim López va preguntar-li com es desfaria d'un cadàver (la resposta va ser el mètode utilitzat pels acusats). El cap de la investigació també va recordar que el processat va adquirir un telèfon de prepagament que va activar precisament la nit del crim per trucar Peral. Aquest dilluns un altre dels investigadors ha explicat que López es va convertir "en el principal sospitós" després d'explicar-los que el dia 3 maig del 2017 (dos dies després del crim) havia estat sopant a casa de Peral.

Els dies previs a la seva detenció els dos acusats havien explicat que Rodríguez i Peral havien tingut una discussió de parella la nit de l'1 al 2 de maig i que l'home havia marxat de casa enfadat. López va descriure Rodríguez com un home gelós i va admetre que els dos estaven enemistats pel triangle amorós que els unia amb Peral. "Si el Pedro no el podia ni veure, com pot ser que López anés a casa de la Rosa sabent que el Pedro podria tornar? Havia de tenir molt clar que no apareixeria", ha subratllat l'agent durant la seva declaració, segons informa l'agència Efe.

L'investigador dels Mossos també ha explicat que van descobrir altres detalls que es contradeien amb la versió de López. Per exemple, l'acusat va declarar que havia sigut amant de Peral però que la relació feia temps que s'havia acabat. Però els agents van descobrir que López va entregar un anell de compromís a Peral setmanes abans del crim.