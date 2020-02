Contradiccions, silencis i desmemòria en el judici del crim de la Guàrdia Urbana

Dos anys i nou mesos després, el crim de la Guàrdia Urbana (l'assassinat de l'agent Pedro Rodríguez, que va aparèixer calcinat a dins del seu cotxe al pantà de Foix) continua mantenint grans interrogants oberts, especialment pel que fa a l'autoria i l'arma del crim. A les incògnites per resoldre s'hi afegeixen el triangle amorós entre la víctima i els dos acusats, Rosa Peral i Albert López –també agents del cos–, i un teixit de mentides, enganys i relacions tòxiques amb el seu entorn que es comencen a evidenciar en el judici. La tesi de les acusacions és que Peral i López van matar Rodríguez, es van desfer del cos cremant-lo i van netejar l'escena del crim, a la planta baixa de casa de Peral. Els testimonis que han declarat aquest dijous havien de servir per apuntalar alguna d'aquestes tesis, però les seves contradiccions, silencis i desmemòries han fet que la Fiscalia adoptés diferents estratègies per evidenciar que no estaven posant sobre la taula tots els elements que havien aportat durant la investigació.

El fiscal Félix Martín estudia acusar de fals testimoni un veí de Peral que va preguntar per WhatsApp a l'acusada si havia fet servir una motoserra el 3 de maig del 2017, gairebé 48 hores després del moment en què els investigadors situen el crim. En aquell moment el cos de Rodríguez ja era al pantà de Foix, però les acusacions sospiten que els processats podrien haver utilitzat l'eina per desfer-se d'un sofà que hi havia a l'habitació on hauria tingut lloc l'assassinat de Rodríguez i que s'havia tacat. El testimoni ha restat importància a aquest soroll que aquell dia el va destorbar i ha negat repetidament que mantingués relacions sexuals esporàdiques amb Peral, tot i que els missatges de text reproduïts a la sala de vistes evidenciaven el contrari. "Només va ser una vegada i feia molt de temps", ha assegurat el veí.

Un altre detall ha desconcertat les acusacions. El veí ha dit per primera vegada al judici que l'endemà del crim va veure el pare de Peral amb la seva filla davant de casa seva. Aquest és un altre dels moments de controvèrsia. El pare de l'acusada va dir primer que qui havia vist era Rodríguez, després va confessar a la policia que ho havia dit perquè l'hi havia demanat la filla, i en el judici va assegurar que qui havia vist era aquest veí. Avui ha sigut el primer cop que l'home ha corroborat aquest canvi de versió.

El mòbil de la víctima, actiu quan ja era mort

El veí també ha explicat que, tot i que Peral li havia dit que la seva parella havia marxat de casa, va escriure-li un whatsapp. Era el 2 de maig del 2017, l'endemà del moment en què els investigadors situen el crim. El veí anava amb moto i havia topat amb un cotxe policial que maniobrava i li preguntava a l'agent si podia reclamar-los els danys. "T'haurien de pagar", assegura que va ser la resposta emesa des del mòbil de Rodríguez. Les acusacions mantenen que Peral es va quedar amb el telèfon de la víctima i que el va mantenir actiu, enviant missatges per fer veure que continuava viu.

El testimoni ha admès que quan va saber que Peral s'havia discutit amb Rodríguez va aprofitar per tornar a enviar fotografies i missatges pujats de to a l'acusada, per propiciar un nou contacte sexual amb ella. Això explica que també li escrigués pel soroll de la motoserra el 3 de maig. "Guarda el secret i esborra-ho tot, eh?!", li demanava a Peral insistentment en la conversa de WhatsApp.

651x366 El crim de la Guàrdia Urbana, un judici de "deduccions" El crim de la Guàrdia Urbana, un judici de "deduccions"

La desmemòria de la presa de Wad-Ras

Les llacunes i les contradiccions al voltant del crim de la Guàrdia Urbana han tornat a aparèixer durant la declaració com a testimoni d'una reclusa que va estar ingressada a la presó de Wad-Ras juntament amb Peral. El testimoni d'aquesta dona va ser clau durant la investigació del cas. Tant ella com una altra presa van explicar que l'acusada els hauria demanat el contacte d'un sicari per matar l'exmarit, que Peral va assenyalar López com l'assassí de Rodríguez i que ella li tenia por. Aquest dijous les acusacions han hagut d'esforçar-se per aconseguir que la dona, que ha declarat sota l'atenta mirada de Peral, entrés en aquests detalls. En altres ocasions s'ha limitat a dir que la seva primera confessió li havia provocat un episodi d'estrès, que es medicava i que ja no recordava les coses amb exactitud.

El jutge ha optat per incorporar al judici la seva primera declaració perquè el jurat la pugui contrastar amb aquesta segona. Tot i així, la dona ha aportat nous detalls, com ara que Peral li hauria dit que havia subministrat a Rodríguez uns calmants per l'esquena que es prenia el seu exmarit i que encara tenia a casa, perquè es calmés després que discutissin la nit que ell va acabar morint. També ha explicat que en una altra ocasió l'acusada va demanar-li ajuda per buscar per internet si en el cas d'un cadàver calcinat es podia arribar a esbrinar la causa de la mort.

Els dos anells de Peral

Més sòlid ha estat el testimoni d'una altra veïna i amiga de Peral que ha explicat que un dels dies que havia quedat amb l'acusada i amb unes altres amigues en una terrassa, unes setmanes abans de l'assassinat, va aparèixer l'altre acusat i li va entregar a Peral un anell de compromís. "Perquè t'ho pensis", li hauria dit López a Peral segons la testimoni. "Vam al·lucinar", ha dit la dona. Peral es va posar l'anell en una mà. A l'altra hi portava l'anell de compromís que li havia regalat Rodríguez. L'acusada va confessar a les seves amigues que dubtava entre estar amb López o quedar-se amb Rodríguez. Al final del dia va acabar dient-los que es decantava per la víctima. Poc abans Rodríguez també s'havia passat pel local on Peral estava amb les seves amigues.

Aquesta testimoni també ha evidenciat els canvis d'estratègia exculpatòria de Peral. Inicialment va apuntar per WhatsApp a les seves amigues que l'assassinat de Rodríguez havia d'haver estat cosa "d'un sicari o de la màfia". A partir de l'11 de maig, dos dies abans que fos detinguda i quan ja hi havia indicis que la podrien acabar investigant, va desviar l'atenció cap a López, a qui va començar a descriure com una persona "agressiva i controladora", ha assegurat la testimoni.