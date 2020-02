Un testimoni explica en el judici del crim de la Urbana que López li va preguntar com desfer-se d’un cos

“Ho sento, tio”. El guardià urbà Daniel, mig plorant, ha mirat –des de la cadira on estava declarant com a testimoni– Albert López, un dels dos acusats pel crim de la Guàrdia Urbana, l’assassinat de l’agent Pedro Rodríguez, que va aparèixer calcinat al seu cotxe al pantà de Foix el maig del 2017. “Jo no soc un xivato”, ha començat a justificar-se davant del tribunal entre llàgrimes després que el fiscal del cas, Félix Martín, li preguntés pels fets del 16 d’abril del 2017, vint dies abans del crim. El testimoni sabia que havia d'explicar un dels punts clau, que incrimina López en l’assassinat de Rodríguez. “Em va preguntar, sense més ni mes: «Com et desfaries d’un cos?»” Ell i López, que eren companys d’unitat al cos juntament amb la víctima i l’altra acusada, Rosa Peral, estaven patrullant aquell dia. L’home ha explicat que li va contestar que “el més important perquè no quedessin marques era deixar el cos cremar en una zona al més allunyada possible de l’accés dels bombers, perquè triguessin a poder sufocar-lo”. Quan el 5 de maig es va descobrir el cadàver de Rodríguez, el testimoni va lligar caps: “L’havien trobat mort tal com jo li havia dit”.

El guàrdia urbà, que era molt amic de la víctima, va ser un dels primers a posar sobre la pista de López i Peral els investigadors dels Mossos d'Esquadra. No només sospitava de López, també de Peral, perquè sabia que els ara acusats havien reprès la seva relació amorosa, tot i que Peral també estava amb el seu amic. El dia 7 de maig, dos dies després que es descobrís el cos de la víctima, l’agent va anar a la comissaria dels Mossos i va explicar la conversa que havia mantingut amb López als investigadors gairebé un mes abans. Al matí havia vist l’acusat als vestidors “tot afaitat”, i això el va fer sospitar encara més de la seva implicació en l’assassinat.

L’home ha explicat que va viure aquells dos dies amb por. “Ell [en referència a López] sabia perfectament el que m’havia explicat”. El dia que es va decidir a anar a parlar amb els Mossos, l’agent va anar a treballar “amb l’armilla antibales” posada, l’arma mig desenfundada i intentant “passar desapercebut” davant de López. Per no despertar les seves sospites, ha dit, va intentar xerrar amb ell i fins i tot es van fer una selfie amb el mòbil.

L’advocat de López, José Luis Bravo, ha intentat desmuntar el testimoni, conscient que la conversa entre ell i l’acusat és una de les principals proves de càrrec contra el seu client. “¿No creu que López, com a policia, ja sabria com desfer-se d’un cos? ¿Li va donar vostè la resposta màgica?”, l’ha interpel·lat. El testimoni ha acabat explicant que López no era una persona violenta i que els dies posteriors a la data del crim no li havia vist cap ferida ni senyal a la cara o la barba.

Enmig del triangle amorós

L’agent feia anys que treballava amb Peral, López i la víctima a la mateixa unitat, i durant aquest temps es va convertir en testimoni directe del triangle amorós entre tots tres. L’home ha explicat que sabia que Peral i López eren parella, que va recomanar al seu amic no iniciar una relació amb ella i que va veure com, malgrat tot, ho feia i s’acabava enamorant de Peral, fins al punt d’estar-ne sempre “pendent”.

El testimoni també ha incriminat Peral en l'assassinat explicant que un altre dels detalls que va donar als investigadors dels Mossos és la manera com anava vestida l'acusada pocs dies després del crim. Peral, López i l'agent van coincidir en un dinar amb altres companys del cos el 4 de maig, un dia abans que es trobés el cos calcinat de la víctima. No només li va cridar l'atenció que Peral i López entressin junts al restaurant, sinó el fet que ella, "tot i la calor que feia", portés un mocador al coll. Una de les sospites dels investigadors és que Peral podria intentar amagar les marques de la baralla que hauria tingut amb la víctima la nit del crim. Una de les filles de la processada hauria vist com Rodríguez i Peral es discutien i arribaven a les mans, fins al punt que l'home l'agafava pel coll.

L'escena del crim

Aquest dimecres també ha declarat el germà de la víctima, que ha deixat constància de la fredor de Peral els dies posteriors a l'aparició del cos de Rodríguez. L'actitud de la dona va sorprendre el testimoni, que va anar dos cops a casa de la que llavors era la parella del seu germà per intentar parlar amb ella i trobar una explicació a l'assassinat. El testimoni ha explicat que Peral no va voler baixar amb ell a la planta baixa de la casa, la zona on els investigadors sospiten que es va produir el crim.

El germà de la víctima també ha explicat com aquesta habitació va canviar d'aparença després dels fets. Abans hi havia una paret a mig pintar, de color taronja, i un sofà. Ell ja no va arribar a veure que posteriorment s'havia pintat tota de blanc i que aquest moble havia desaparegut. Un altre testimoni que ha declarat aquest dimecres, que també era company d'unitat de López i Peral al cos, ha admès que va deixar a Peral la seva furgoneta els dies posteriors al crim i que López es va posar en contacte amb ell per tornar-li el vehicle, a petició de Peral. Els investigadors consideren que els dos processats l'haurien fet servir per desfer-se del sofà i netejar l'escena del crim.