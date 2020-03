El veredicte del crim de la Guàrdia Urbana deixarà sense resoldre com va morir la víctima

Una de les grans incògnites del cas del crim de la Guàrdia Urbana, l'assassinat de l'agent Pedro Rodríguez que ha assegut al banc dels acusats la seva parella, Rosa Peral, i l'amant d'ella, Albert López, és com va morir la víctima. El cos va aparèixer carbonitzat a l'interior del maleter del seu cotxe i els forenses no van poder determinar la causa de la mort. Van concloure que tenia unes marques al coll compatibles amb l'escanyament, però que no sabien si eren anteriors o posteriors a la seva mort. La qüestió quedarà sense resoldre també en el veredicte que continua debatent el jurat. El qüestionari, al que ha tingut accés l'agència Efe, eludeix aquesta qüestió, per manca de proves, i es limita a apuntar que Rodríguez va ser "agredit" i que "el van privar de la seva vida de manera violenta".

El jurat continua aïllat debatent sobre la innocència o la culpabilitat dels dos acusats. Peral, que havia al·legat molèsties en l'última sessió del judici, ha donat positiu de coronavirus i ha estat traslladada a l'hospital penitenciari de Terrassa. Per prevenció, també s'ha recomanat al fiscal i als advocats del cas que s'aïllin a casa, fet que farà, gairebé amb tota seguretat, que es perdin la lectura pública del veredicte. Els nou membres del jurat de moment no han presentat cap símptoma de contagi però l'Audiència de Barcelona ha posat a la seva disposició dos metges forenses per al que puguin necessitar.

El qüestionari que el jutge va entregar als membres del tribunal popular està format per 27 preguntes. Segons l'agència Efe, un dels punts que sí que haurà de resoldre el jurat és si queda provat o no que la víctima va ser agredida "aprofitant" la circumstància que "estava totalment despreocupada de patir un atac que pogués tenir origen en alguna acció de l'acusada", i si l'assassí o assassins van aprofitar un moment que l'agent mort estigués "adormit o descansant".

Peral assegura que va ser López qui va matar la seva exparella i que ella es va veure obligada a callar per les amenaces de l'acusat a la seva família. López assegura que l'assassina és Peral i admet que va encobrir el crim, per una "lleialtat cega" cap a la seva amant. Les acusacions no se'ls creuen. Consideren que tots dos van dissenyar un pla per acabar amb la vida de Rodríguez en una "diabòlica prova d'amor", deia el fiscal Félix Martín, que els pot costar un quart de segle de presó: les dues acusacions demanen 25 anys entre reixes per a Peral i 24 per a López.