El fiscal adverteix del poder de convicció de Peral: "Seria capaç de convèncer-nos que nosaltres hem matat el Pedro"

"No es deixin convèncer", ha estat el missatge principal al jurat del fiscal del cas del crim de la Guàrdia Urbana, l'assassinat de l'agent Pedro Rodríguez que ha fet seure al banc dels acusats la seva parella, Rosa Peral, i l'amant d'aquesta, Albert López. En un final de judici marcat per l'emergència del coronavirus, amb la sala buida de públic i la majoria de mitjans de comunicació seguint la sessió a distància -el TSJC només ha permès la presència d'agències-, el fiscal Félix Martín ha volgut advertir el jurat que no es refiï de l'"eloqüència" desplegada per Peral ni dels girs de guió protagonitzats per López, que continua negant haver participat en l'assassinat però accepta ara tres anys de presó per encobrir-lo. "La Rosa seria capaç de convèncer-nos que nosaltres hem matat el Pedro", advertia Martín als nou membres del jurat que hauran de determinar el veredicte de culpabilitat o innocència dels acusats.

La tesi de les acusacions és que Peral i López van dissenyar un pla per acabar amb la vida de Rodríguez, en una "diabòlica prova d'amor" entre els dos amants, deia el fiscal, que va acabar executant-se la matinada de l'1 al 2 de maig del 2017. Després, segons la seva hipòtesi, van amagar el cadàver de l'agent mort al maleter del seu cotxe i el van calcinar al pantà de Foix, on el van localitzar els Mossos dos dies més tard. Les defenses ho neguen. Peral culpa López del crim i es presenta com una víctima de les seves amenaces i control. López insisteix que va ser la dona qui va acabar amb la vida de Rodríguez, però ha acabat reconeixent que va encobrir el crim per una "lleialtat cega" cap a Peral.

Precisament amb la idea d'advertir el jurat que no es deixi convèncer pel discurs dels acusats, el fiscal ha dedicat bona part de l'exposició del seu informe final a aprofundir en la personalitat dels acusats. Martín ha definit Peral com una "xerraire de fira que intenta vendre'ls un remei per fer créixer els cabells que està fet d'aigua i sabó". Pel que fa a l'altre acusat, el fiscal creu que López "representa una masculinitat primitiva del pleistocè, que es camufla amb uniforme de policia i que es resumeix en el principi de "si em prenen la meva femella faré el que calgui per recuperar-la i així em converteixo en el rei de la selva", una personalitat que "es disfressa amb una educació exquisida" i un "uniforme de policia".

També l’advocat de l’acusació particular, Juan Carlos Zaias, ha incidit en el cinisme dels processats. Ha recordat que Peral havia intentat posar de la seva part fins i tot la seva clienta, exdona de la víctima, fins al punt que a l’hora de lamentar la mort de Rodríguez va arribar a desitjar que a "Espanya existís la pena de mort" per castigar els responsables de l’assassinat. "Tenen sort que no estem en altres països", ha reblat el lletrat.

Tombant coartades

Tot i la capacitat dels acusats per capgirar les situacions i aprofitar tots els elements perquè els vagin al seu favor, el fiscal ha convidat els membres del tribunal popular a repassar la versió exculpatòria dels dos processats, especialment en el cas de Peral. "Agafin el boli i vegin si poden salvar alguna cosa de la seva declaració que no siguin mentides", els ha demanat. Martín ha tombat les coartades dels dos acusats, que li semblen "absolutament impossibles, inversemblants i falses".

Peral assegura que López es va colar a casa seva per matar Rodríguez, que el va veure amb una destral però que gairebé no va notar la presència de sang, i que llavors ell la va obligar a encobrir-lo sota amenaces. Una versió que el fiscal ha titllat de "pel·liculera", tenint en compte que López s'hauria d'haver convertit en una "tortuga ninja" per matar la víctima i que l'agent mort "havia de ser mut" perquè no se sentissin els crits o la disputa, tenint en compte que tots dos eren policies.

López diu que l'assassina és Peral i que ell va cometre un error d'enamorat encobrint el crim. Segons el fiscal, si Peral hagués matat sola la víctima, es tractaria del "crim més ràpid de la història de la humanitat", tenint en compte que des del moment que la parella va arribar a casa fins a la primera trucada de Peral a López passen menys de 15 minuts. El fiscal ha admès que la coartada de López s'aguanta millor que no pas la de l'acusada, però ha recordat que el processat és una persona "tremendament intel·ligent" a qui no va "tremolar el pols" per continuar malparlant de la víctima per exculpar-se del crim.

Martín ha recordat que a la justícia li importen "els fets" i no els motius que s'amaguen darrere d'un crim. Tot i així, en el cas de l'assassinat de Rodríguez ha recordat que la víctima era "com un sac de patates podrit" que molestava els dos processats a l'hora de reprendre la relació amorosa, i que alhora els permetia incriminar l'exparella de Peral en l'assassinat i carregar-li les culpes. Demà serà el torn de les defenses d’exposar els seus informes finals, i el jutge traslladarà l’objecte del veredicte al jurat perquè prengui la decisió.