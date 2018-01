L'oficial del mercant rus i el patró del pesquer que van xocar al port de Barcelona, a les portes del judici

La jutge que investiga el xoc d'un buc rus i un pesquer al port de Barcelona el 20 de març veu indicis de negligència tant en el comportament del primer oficial que pilotava el mercant 'Midvolga 2' com en el del patró del petit pesquer 'El Fairell', que es va enfonsar a causa de la topada. Per això els ha enviat a tots dos a judici.

Dos mariners del pesquer van morir en l'enfonsament. Ara la fiscalia i les acusacions hauran de presentar els seus escrits d'acusació i es buscarà data de judici. Amb aquest pas, la magistrada que porta la instrucció dona el cas per tancat, tot i que la resolució encara no és ferma i les parts la poden recórrer.

Mal càlcul de l'oficial rus i falta de vigilància al pesquer

En el moment que es va produir la col·lisió, el mercant rus abandonava el Port de Barcelona i 'El Fairell' tornava de pescar. La magistrada explica que el capità del buc rus va posar rumb cap a Alexandria i va deixar el timó al seu segon a bord. Aquest oficial, segons la jutge, va veure des de la cabina la posició del pesquer, que també apareixia als radars del mercant, però va mantenir la direcció i la velocitat "sense adonar-se del risc que acabessin col·lisionant", tot i que pel rumb que portaven totes dues embarcacions era evident que "s'acabarien creuant".

La magistrada admet que els instruments de navegació del buc podrien haver fallat a causa d'una "instal·lació deficient", però explica que el primer oficial - que ha pagat una fiança de 50.000 euros- "no va adoptar les precaucions necessàries" per comprovar exactament la posició del pesquer i "no va reaccionar" fins que la col·lisió "era imminent". Llavors va maniobrar i va activar "les alarmes acústiques", però ja no hi va ser a temps. En canvi, la jutge arxiva les responsabilitats del capità rus - a qui inicialment es va investigar-. Creu que no hi ha cap indici que cometés cap "imprudència".

540x306 El primer oficial del mercant rus, a l'esquerra, i el capità -a la dreta- a la sortida dels jutjats, després de declarar / POL SOLÀ/ACN El primer oficial del mercant rus, a l'esquerra, i el capità -a la dreta- a la sortida dels jutjats, després de declarar / POL SOLÀ/ACN

Segons les normes de navegació, al patró del pesquer "no li corresponia" fer cap maniobra d'evasió. El problema, segons la resolució judicial, es que en el moment de l'impacte "no estava vigilant" el timó de l'embarcació i per això no va poder adoptar cap mesura per evitar l'impacte "o minimitzar-ne les conseqüències". Va ser la defensa del mercant rus qui va demanar que s'investigués la responsabilitat dels tripulants del pesquer.

La jutge explica que ha arribat a aquesta conclusió arran d'un dels informes tècnics que es van incloure en la investigació. En aquest document, diu la instructora en la seva resolució, es resumeix de manera "clara, raonada i justificada" la "manca de diligencia de tots dos responsables" de les embarcacions.