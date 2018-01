Un dels suposats jihadistes del cas Caront nega que preparessin atemptats a Barcelona

Aquest dilluns ha arrencat a l'Audiència Nacional el judici a la primera cèl·lula jihadista desarticulada pels Mossos d'Esquadra mentre preparava un atemptat. Es tracta d'un grup d'11 persones –una d'elles un menor d'edat– acusats de difondre propaganda jihadista, captar i enviar combatents a Síria i planificar un atemptat a Barcelona -els agents els van trobar fotografies de monuments, com ara la Sagrada Família. El primer dels processats que ha declarat ha negat que formés part de cap grup terrorista ni que hagués planificat amb cap dels altres detinguts atemptar a Catalunya.

El cas, batejat amb el nom de Caront –el barquer de l'infern de la mitologia grega–, també va ser un exemple de sabotatge de la Policia Nacional a la catalana. Quan es va aixecar el secret de sumari es va veure que els Mossos havien denunciat que un o més policies espanyols havien rebel·lat als presumptes jihadistes que els estaven investigant. L'Audiència Nacional, però, va arxivar la denúncia de la policia catalana. Les defenses s'han queixat al tribunal que aquesta part hagi quedat exclosa del judici durant el tràmit de qüestions prèvies.

Musulmà i català però no independentista

El detingut s'ha identificat com a "musulmà i català, però no independentista" i també s'ha volgut deslligar de qualsevol vincle amb el jihadisme i ha assegurat que està "en contra" del terrorisme. Quan el seu advocat, Marcos García Montes, li ha preguntat què volia dir "Al·lahu-àkbar" (Al·là és el més gran) i si era una expressió comuna, ha assegurat que ho és tant com dir "visca Nacho Vidal".

L'acusat ha reconegut que va conèixer alguns dels altres arrestats a la mesquita de Terrassa, entre ells el suposat confident policial, però ha negat que formessin cap grup terrorista, que miressin vídeos de la jihad o que parlessin d'atemptar a Catalunya: "No hi ha hagut res més que platja, una mica d'esport, riure i després vaig marxar i em van posar a presó" ha dit l'acusat.

Assenyala al confident policial

L'home ha assegurat que era el suposat infiltrat qui portava a col·lació de manera recurrent qüestions relacionades amb el terrorisme, i s’ha mostrat "indignat" amb les acusacions que pesen contra ell: "Mai hem parlat d’atemptar contra res", ha afirmat abans de declarar-se "innocent". "Si a mi algú em diu que atemptarà a la meva terra, o m'ho prenc en broma o m'ho prenc seriosament i vaig a la policia. Si als atemptats de Barcelona gairebé enganxen la meva cosina, que treballa al Corte Inglés", ha dit l'acusat al tribunal per intentar desvincular-se de les acusacions.

També ha negat haver parlat mai d'explosius i ha assenyat de nou al suposat confident com l'única persona que havia fet referència a aquesta qüestió. El seu relat contradiu la tesi de la fiscalia, que demana entre 7 i 19 anys de presó per a 10 dels 11 arrestats –un d'ells és menor d'edat–, la majoria dels quals estan en presó preventiva des de l'operatiu policial del 2015.

Segons la fiscalia, el grup es feia dir Fraternitat Islàmica per a la Predicació de la Jihad i tenia com a finalitat adoctrinar i enviar joves a Síria i a l'Iraq. La tesi del ministeri públic és que planificaven atemptar a Catalunya i que per això van fer fotos a edificis com ara el Parlament, la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la plaça d'Espanya o l'Hotel Arts de Barcelona. També haurien pensat segrestar una directora d'una entitat financera per finançar la compra d'explosius i armes amb un hipotètic rescat.

Similituds amb l'atemptat de les Rambles

La fiscalia explica en el seu escrit d'acusació que els processats havien elaborat manuals escrits a mà sobre la fabricació d'explosius amb substàncies químiques que es poden comprar de manera legal. N'hi havia algunes que ja havien adquirit i guardat a casa, juntament amb munició, armes de foc i ganivets. Aquesta és una de les similituds entre aquesta cèl·lula i la que a l'agost va atemptar a la Rambla de Barcelona i a Cambrils. Els terroristes del 17-A havien acumulat a Alcanar centenars de litres d'acetona i aigua oxigenada. Les altres semblances amb els terroristes del 17-A són la joventut, l'entrega a la causa jihadista i la submissió a un líder madur, segons la fiscalia.

Els Mossos van trobar amagats al domicili dels detingut 25 sacs amb 38 quilograms de sofre. L'acusat ha dit que eren de l'anterior inquilí del pis i que ell els havia guardat per pena, perquè semblava que aquesta persona patia "síndrome de Diògenes, i au! A la presó!", s'ha queixat, tot assegurant que fa anys que és a la presó sense haver "comès cap delicte" i el culpaven de jihadista "encara que s'afaités la barba". La resta de processats declararan els propers dies. El judici s'allargarà fins al març.