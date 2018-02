Demanen 2 anys de presó per a un mosso acusat d'encobrir un pare que havia violat la filla perquè era metge del cos

El fiscal demana dos anys de presó i d'inhabilitació per a un agent dels Mossos d'Esquadra a qui acusa d'haver mentit en un judici per protegir un pare que va violar reiteradament la seva filla durant vuit anys, perquè era metge del cos. La víctima va denunciar les agressions quan tenia 15 anys. En el moment del judici, la noia va dir que totes les relacions sexuals que havia tingut havien estat forçades pel pare. En canvi, el mosso ara acusat va assegurar que l'adolescent li havia confessat en privat que també havia estat amb el seu xicot. El fiscal entén que era mentida i que ho va dir per encobrir el pare.

L'agent ha negat l'acusació en el judici. S'ha defensat dient que gairebé no coneixia el metge del cos perquè no s'havia visitat amb ell i ha explicat que no va voler perjudicar la víctima en la seva declaració perquè en el judici per les violacions també va argumentar que el relat i la denúncia de la noia eren "molt coherents". En canvi, la mare de la noia, que ha declarat com a testimoni, ha assegurat que mentre estaven denunciant les agressions el mosso li hauria explicat que estava molt afectat perquè "coneixia" el metge, ja que l'havia tractat.

15 anys de presó i 25 d'allunyament

L'Audiència de Barcelona va condemnar l'any 2014 el pare de la víctima a 15 anys de presó per les violacions i li va imposar una ordre d'allunyament de la noia durant 25 anys. Segons la sentència, l'home va començar a abusar de la menor quan tenia set anys, en un viatge amb les dues filles just després que el matrimoni se separés. Després l'hauria continuat agredint cada vegada que les nenes estaven soles a casa seva.

El tribunal va arribar a insinuar en la sentència que l'home hauria pogut drogar l'altra filla, que no hauria estat conscient de les violacions tot i que s'haurien produït a prop d'on ella dormia. Després de la denúncia el pare va quedar en llibertat i va tornar a la feina, però els Mossos van demanar a la conselleria de Salut que l'apartessin i deixés de fer revisions mèdiques als agents del cos.