El jurat culpa d'assassinat el pare del nadó de Pineda, que va confessar haver-lo sacsejat

Culpable d'assassinat. Els nou membres del jurat que han jutjat el pare del nadó de Pineda de Mar mort el gener del 2019 a l'Hospital de la Vall d'Hebron no han tingut cap dubte i han emès el seu veredicte de culpabilitat per unanimitat. L'arrencada del judici ja va deixar clar que es tractava d'un cas de maltractaments, després que durant la seva declaració l'acusat admetés que va sacsejar la criatura i es mostrés penedit.

Després de la confessió, la Fiscalia va decidir rebaixar la petició de condemna dels 25 als 15 anys de presó. L'última paraula, però, la tindrà el jutge del cas, que a partir del veredicte del jurat emès aquest dimarts haurà de dictar sentència. La condemna es podria moure en una forquilla dels 10 als 15 anys de presó.

El nadó va ingressar a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona amb un despreniment de cervell i de retina i diverses fractures a les costelles. Segons van explicar durant el judici les tècniques que van entrevistar els pares del petit quan es van detectar els maltractaments, l'acusat va justificar les lesions de tres maneres diferents: inicialment l'home va dir que un dia el nadó s’havia donat un cop al cap amb la barra metàl·lica de la cadireta accidentalment mentre el treia. Després va admetre que en una altra ocasió el nadó li va caure a terra i que “potser”, a l’hora d’agafar-lo, li va pressionar massa fort les costelles. En l'última entrevista, el 9 de gener, l’home va reconèixer que havia sacsejat el nen en una altra ocasió quan va veure que no respirava. Ara el jurat considera que les conductes no van ser accidentals i per això culpa l'home d'assassinat i hi afegeix l'agreujant de parentiu.

El judici no ha aprofundit en el periple mèdic que va seguir el menor. Entre el 23 de desembre i el seu trasllat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on li van detectar els maltractaments, el petit va passar diverses vegades per l'ambulatori del municipi, l'Hospital de Calella i el de Mataró. Fonts judicials expliquen que durant la instrucció es va valorar si hi havia hagut alguna mancança a l'hora de diagnosticar les lesions patides pel nen, però finalment no es va poder arribar a cap conclusió.