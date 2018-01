El primer judici per la víctima mortal d'una bala de goma indigna Bilbao

Els pares d’Iñigo Cabacas, Fina i Manu, porten gairebé sis anys esperant que es faci justícia i que els responsables de la mort del seu fill s'asseguin al banc dels acusats. No obstant això, s’ha jutjat abans la denúncia presentada pel comandament de l’Ertzaintza que aquell fatídic dia d’abril del 2012 dirigia l’operatiu policial que li va costar la vida al jove aficionat de l’Athletic Club de Bilbao quan celebrava la classificació de l'equip.

Abans que el dels comandaments que van decidir carregar o l’ertzaintza que va llançar la pilota de goma que va fracturar el crani a Iñigo Cabacas i va provocar la seva mort, el presumpte atemptat a l’honor d’Ugarteko –nom en clau amb el qual es coneix en els enregistraments policials al responsable últim del dispositiu– s'ha començat a celebrar aquest dimecres.

Al banc dels acusats s'hi han assegut el director del diari 'Gara', Iñaki Soto, i el corresponsal polític del diari, Iñaki Iriondo, així com l’advocada de la família Cabacas i parlamentària d’EH Bildu, Jone Goirizelaia. Els tres estan acusats de danys a l’honor i a la intimitat, per haver revelat la identitat real del responsable del dispositiu.

Els reclama una indemnització de 250.000 euros perquè els fa responsables de provocar el seu deteriorament de salut i d’impedir la seva progressió professional a l’Ertzaintza. Després de la revelació periodística, l’alt comandament va ser traslladat de la comissaria de Bilbao, però, no ha perdut la seva categoria professional, ni ha vist reduït el seu salari.

Segons les gravacions publicades al seu dia per 'Gara' i reproduïdes després per molts mitjans de comunicació, també per l'ARA, un comandament policial, al qual els agents es referien amb el sobrenom d'Ugarteko, va ordenar “carregar amb tot” al carreró on es troba l’Herriko Taverna (seu social de l’Esquerra Abertzale). Allà és on es trobava Iñigo Cabacas quan va caure ferit de mort quan s’estava celebrant la classificació de l’Athletic per l’Europa League.

A l’exterior dels jutjats un grup de persones s'han concentrat aquest dimecres, convocats per la Plataforma Iñigo Gogoan (Iñigo en el record) per reivindicar justícia per Pitu (nom amb el qual el coneixien els seus amics). També per denunciar que és injust que no arribi el judici contra els responsables de la seva mort i, en canvi, se celebri un judici com el d'aquest dimecres.

Entre els concentrats hi havia Fina i Manu, els seus pares. Tot i els anys transcorreguts i de les traves de tota mena que ha patit el cas, tant per part de la Fiscalia, com de la part política o dels responsables de l’Ertzaintza, l’exigència de justícia s’ha mantingut en la societat basca.

El passat juliol, el jutjat d'instrucció número 10 de Bilbao va dictar l’obertura de judici oral per un suposat delicte d’homicidi amb imprudència greu professional contra tres comandaments intermedis de l’Ertzaintza que integraven l’operatiu policial la nit del 5 d’abril de 2012. La investigació no ha aconseguit trobar l’autor material del tret de la pilota de goma.

Sis anys després

El judici per la mort d’Iñigo Cabacas, segons l’advocada Goirizelaia, podria celebrar-se el proper mes d’abril. Se celebrarà sis anys després que Pitu morís i un tres mesos després que dos periodistes i l’advocada de la família siguin jutjats per un presumpte delicte contra l’honor i la intimitat d’un comandament de l’Ertzaintza. El sentir de la família es resumeix perfectament en una carta oberta publicada aquest dimecres: “Sr. Ugarteko, Li sembla èticament acceptable erigir-se en víctima? A nosaltres, no”