Dos sanitaris acusats de violar una pacient diuen que van aturar l'ambulància per convèncer-la d'anar a l'hospital

Dos tècnics d'ambulància acusats de violar una pacient a qui traslladaven a l'hospital després d'haver-se desmaiat asseguren al judici que van aturar el vehicle durant 14 minuts a dos carrers del centre sanitari per mirar de convèncer la dona que anés a visitar-se, tot i que ella els demanava l'alta voluntària. L'Audiència de Barcelona ha jutjat aquest dimarts els dos sanitaris, que han negat els abusos sexuals. La fiscal considera que els acusats van aprofitar-se de l'estat de semi inconsciència de la dona per abusar-ne i que després la van obligar a firmar el desistiment. Demana set anys de presó pels homes i sis més de llibertat vigilada.

La dona, que feia anys que es medicava per una malaltia crònica, va perdre el coneixement mentre anava a buscar un taxi amb un amic amb qui havia estat dinant i prenent unes copes. Durant el judici ha explicat que es va despertar a l'ambulància "molt atordida". Les llums estaven mig apagades i ella estava estirada a la part inferior de la llitera, amb les cames fora. Ha assegurat que va distingir dues figures humanes, mig despullades, una a l'esquerra de la seva cara i l'altre enfront seu, que va identificar la veu de dos homes i que va ser conscient que n'estaven abusant. "Aquí no està passant res", ha explicat que li van dir els acusats. "Sí que està passant, m'esteu violant", els hauria dit ella. També ha relatat que els tècnics la van obligar a firmar l'alta voluntària: "Si et portes bé i signes, et deixarem a casa".

Els dos acusats han negat haver abusat de la pacient. Han assegurat que la dona va recuperar la consciència a l'ambulància abans de traslladar-la a l'hospital -un extrem que també han confirmat els dos mossos d'esquadra que van atendre-la al carrer- però que des de la sala d'emergències els van recomanar portar-la al centre perquè tenia les constants "baixes". Segons la seva versió, la dona va estar tot el trajecte parlant. "No parava de dir que no volia anar a l'hospital, que volia descansar i marxar a casa", ha assegurat el conductor del vehicle. Segons els processats, van aturar el vehicle per "convèncer-la" de la necessitat que la visités un metge.

Un recorregut de pocs minuts

Els 14 minuts que l'ambulància va estar aturada a dos carrers de l'Hospital Sagrat Cor és una de les claus del cas, ja que la víctima va denunciar la presumpta agressió dos dies després dels fets i no hi ha proves físiques dels presumptes abusos. Els Mossos d'Esquadra van analitzar la roba interior de la dona i hi van trobar restes de semen, que no es corresponien amb l'ADN d'un dels acusats, si bé no tenien mostres de l'altre per poder-ho contrastar.

L'ambulància va recollir la dona a l'avinguda Josep Terradelles de Barcelona, a sis carrers de l'hospital. El conductor de l'ambulància ha explicat que el sanitari que anava a darrera amb la dona li va dir que "parés el vehicle" i que durant aquests minuts van intentar convèncer la pacient de deixar-la a l'hospital, sense èxit. Després que firmés el desistiment, la van portar al pis on vivia, tot i que el centre sanitari estava a pocs minuts. "La senyora ens demanava que la portéssim a casa perquè no tenia diners", ha assegurat el conductor, que tot i admetre que no és habitual que traslladin un pacient fins al seu domicili, ha explicat que de vegades ho fan si el seu "estat" no és bo o si es tracta de persones grans. "Aquí treballem per vocació, fem tots els favors que podem", s'ha defensat.

La fiscal però considera que els acusats no "han sabut aclarir què fan" en el quart d'hora que el vehicle va estar aturat. "Estaven a 500 metres de l'hospital. Haurien tardat menys en acabar de portar-la allà que en aturar-se i mirar de convèncer-la", ha assegurat la representant del ministeri públic que dona plena credibilitat al testimoni de la víctima.

Les defenses en canvi, demanen l'absolució dels acusats. Es basen en el testimoni del mosso que va analitzar el recorregut de l'ambulància i que ha admès que durant l'estona que el GPS del vehicle va ubicar-lo a la mateixa cruïlla podia haver estat maniobrant. Consideren que no hi ha cap prova dels abusos més enllà del relat de la víctima, on troben contradiccions, com ara que en algun moment parli d'un tercer tècnic que conduïa l'ambulància. També han intentat desacreditar la dona per la medicació que havia ingerit, tot i que els forenses que la van examinar han assegurat que és "infreqüent" que aquests fàrmacs li provoquessin al·lucinacions.