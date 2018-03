A judici dos tècnics d’ambulància per violar una pacient

Dimarts vinent dos tècnics d’ambulància s’asseuran al banc dels acusats a la secció cinquena de l’Audiència de Barcelona. Els acusen d’haver abusat sexualment d’una pacient que traslladaven a l’Hospital Sagrat Cor l’agost del 2015. Segons la fiscalia, que demana una condemna de set anys de presó per als acusats, els dos tècnics van aprofitar que la dona estava èbria per violar-la conjuntament.

L’escrit de la fiscalia explica que el 21 d’agost del 2015 a la nit l’ambulància que conduïen els dos acusats va rebre un avís per anar a atendre una dona que estava estirada al carrer mig inconscient i que presentava símptomes d’anar molt beguda. Els dos tècnics van estar gairebé 20 minuts intentant reanimar la víctima a la vorera i després de veure que no responia, van decidir traslladar-la a l’hospital. Després de creuar sis travessies amb la dona estirada a la llitera del vehicle medicalitzat, els acusats es van aturar. La fiscalia assegura que veient que la pacient continuava sense respondre, “van decidir aprofitar-se del seu estat de semiinconsciència” per “satisfer” els seus desitjos i la van agredir sexualment tots dos.

Alta voluntària

Segons la fiscalia, en aquell moment la dona es va despertar i “va recriminar” als tècnics l’abús. “Els dos acusats van retrocedir i van demanar que no digués res”. Davant les coaccions, la noia va acabar demanant als acusats que la portessin a casa. La fiscalia explica que els homes van trucar a la centraleta d’emergències i van explicar que la pacient havia recuperat la consciència i demanava l’alta voluntària. La dona va acabar firmant l’autorització.

A més dels set anys de presó, la fiscalia demana sis anys més de llibertat vigilada i que es dicti una ordre d’allunyament que els prohibeixi acostar-se a la víctima durant tota la condemna i dos anys més. També vol que indemnitzin la víctima amb 6.000 euros. La companyia propietària de l’ambulància també serà jutjada com a responsable subsidiària.