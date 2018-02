Declaren culpable el principal acusat del crim del Port Olímpic que va sacsejar la Mina

Un jurat popular ha declarat culpable d'assassinat amb traïdoria el membre del clan gitano dels Pelúos jutjat a l'Audiència de Barcelona per haver apunyalat mortalment un membre dels Baltasares el gener del 2016 en un bar musical del Port Olímpic. Els altres dos acusats, també dels Pelúos, han estat considerats culpables de lesions en diversos graus. L'agressió mortal va causar una guerra de clans, per la qual centenars de membres dels Pelúos van haver de fugir i abandonar els seus domicilis de Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet per por de represàlies.

El veredicte del jurat ha estat força contundent. S'ha basat sobretot en les imatges de les càmeres de videovigilància, i ha acollit pràcticament totes les tesis de la fiscalia i l'acusació particular, que han demanat 22 i 24 anys de presó per al principal acusat per assassinat i lesions i cinc anys de presó per als altres dos per lesions, tot i que en el cas d'un d'ells finalment s'ha rebaixat la petició a una multa perquè l'agressió només va causar danys molt lleus.

Així, segons considera provat el jurat per unanimitat, cap a les 3.20 hores del 24 de gener del 2016 els tres acusats, dels Pelúos, eren al bar musical Nirvana del Port Olímpic. La víctima, Daniel U., membre dels Baltasares, anava molt beguda -2,8 grams d'alcohol per litre de sang- i va insultar i increpar un dels acusats, que s'hi va discutir i li va clavar un cop de puny.

Els altres dos acusats eren darrere de la víctima i quan van començar els primers cops van pegar-li al cap amb els dos gots de vidre que tenien a la mà. Enmig de la baralla, un d'ells hauria agafat un ganivet d'una fulla de 18 centímetres de llarg per 5 d'ample que duia amagat i l'hauria clavat al costat esquerre del tòrax de la víctima, cosa que li va seccionar l'artèria toràcica i li va causar la mort per dessagnament.

Així, el jurat considera que el primer agressor va actuar sol, però només va clavar un cop de puny a la víctima, com ell mateix va reconèixer el primer dia de judici. En canvi, respecte als altres dos, els considera culpables de lesions més greus per haver pegat amb un objecte tallant -un got de vidre- a la víctima al cap, per l'esquena, aprofitant que eren més i que l'agredit anava ebri. Així, tots dos haurien estat atents a la baralla sense aturar-la, i hi van intervenir simultàniament quan el primer acusat va agredir la víctima.

A més, també consideren culpable l'autor d'haver clavat amb un cop fort i sec el ganivet al costat del tòrax de la víctima, que va caure a terra. L'acusat hauria amagat l'arma a la zona abdominal. D'altra banda, també es constata que es va aprofitar que la víctima anava sola i que estava èbria i atordida per altres cops.

Per tot això, el jurat s'ha mostrat contrari a suspendre les penes o a indultar els acusats. Arran d'aquest veredicte, la fiscalia ha mantingut les seves peticions de pena: 22 anys per a l'acusat d'assassinat -de qui ha recordat que va anar a la discoteca amb un ganivet- i 5 per al de lesions greus, a més d'una multa de 1.350 euros per a aquest últim. Considera també que el principal acusat va actuar de manera "gratuïta", amb l'ajuda d'altres membres del seu clan i amb l'agreujant que la víctima és de la mateixa ètnia i que eren veïns. L'acusació particular ha demanat 24 anys de presó per al principal imputat, i ha recordat que no tenia cap motiu per matar la víctima. Les defenses han demanat les penes mínimes possibles i han anunciat recursos.