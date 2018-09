Un grup de menors malviu en cases en ruïnes de Barcelona

No hi ha ni una porta d’entrada al passadís estret que condueix a unes cases en ruïnes. El corredor dona al Camí de la Cadena de Barcelona. Només d’accedir-hi, es veu com la porta del quadre elèctric està oberta i un tub penja del sostre. El terra està brut i al final del passadís, on fa un temps hi havia el pati interior de les cases, tot són deixalles amuntegades. Entre la brossa s’hi detecta una catifa, un matalàs, roba i mobiliari. Semblaria un abocador improvisat si no fos perquè, des de fa unes setmanes, a les cases en ruïnes hi malviu un grup de menors. Els veïns expliquen que són joves desemparats que hi porten entre un i dos mesos, i es queixen dels robatoris que -asseguren- cometen al barri. La Generalitat diu que no tenia constància de la situació, però els veïns subratllen que els Mossos d’Esquadra hi han anat més d’una vegada.

Després que la Cadena SER parlés ahir de l’existència d’aquest assentament amb menors, a tocar de Can Batlló, fonts del departament de Treball, Afers Socials i Famílies van reconèixer que no en tenien constància. Van defensar que, tot i que la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) és la que té la potestat per assumir la tutela dels menors desemparats, no poden obligar a ningú a viure en un centre. Segons els veïns, el grup s’ha instal·lat en les cases després que marxessin les famílies que hi vivien. Es tracta d’un nucli de barraques que està en procés de desallotjament perquè s’ha començat a enderrocar. Mentre les quatre parets de les cases es mantenen alçades, els nois ho aprofiten per residir-hi, encara que no hi passen totes les hores del dia.

Amb la pluja d’ahir al vespre no hi havia rastre de cap menor a la zona. L’aigua es filtrava pels teulats, alguns fets amb tendals. Un veí, l’Òscar, assegura que els nois prefereixen estar-se aquí que en un centre d’acollida de la DGAIA, d’on s’haurien escapat. Els vincula a robatoris en cotxes aparcats a la zona a les nits, dels quals trencaven els vidres. Segons aquest veí, els menors roben qualsevol altra cosa, des de menjar fins a roba. També apunta que han punxat la llum i que han robat alguns cables de l’electricitat. El veí diu que es tractaria d’un grup format per entre una quinzena i una vintena de joves, i que des que viuen al barri han generat més inseguretat al carrer.

Segons la Cadena SER, entre els menors n’hi ha alguns que també inhalen cola. Sobre aquesta situació, fonts del departament d’Afers Socials van precisar ahir que, en cas que es detectés aquest tipus de consum, s’atendria els menors en un centre de salut mental però van reiterar que, mentre els joves no cometin cap delicte penal, no els poden retenir en un centre. De fet, van recordar que només un jutge de menors pot imposar a un noi una mesura que el prohibeixi d’estar en llibertat. En aquest cas, el jove ja no aniria a un centre de la DGAIA, sinó a un de justícia juvenil. Malgrat tot, des del departament van assegurar que s’analitzaria el cas, i van qüestionar que els Mossos i els educadors de carrer de l’Ajuntament de Barcelona no els haguessin informat si tenien coneixement de l’assentament de menors.