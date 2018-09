Un jutge de Sabadell demana als Mossos tots els xats de l'1-O

El jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell, que investiga l'actuació dels Mossos l'1-O, ha sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que la policia catalana lliuri, en un termini de deu dies, el pla de coordinació policial previst per al dia de la votació per als Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, així com també la relació dels agents de la Regió Policial Metropolitana Nord que estaven de servei i els que estaven de permís, de vacances o de baixa entre els dies 27 de setembre i 1 d'octubre – i el mateix llistat per a les eleccions del 21-D, per comparar-los–, i també que es faciliti l'accés i l'abocament de les comunicacions dels diferents xats policials.

Pel que fa a l'abocament de les comunicacions, l'escrit del jutjat especifica que la petició inclou tant les que van entrar com les que van sortir de la sala regional de la Zona Metropolitana Nord, i totes les vies de comunicació possible, incloent-hi el "xat corporatiu". En concret, es demanen tots els missatges que es van enviar pels diferents xats durant tot el dia 1 d'octubre.

El jutjat recorda que el 23 de març ja va demanar als Mossos que enviessin a la Guàrdia Civil totes les comunicacions registrades l'1-O a la sala regional de la regió policial, tant entrants com sortints i el seu contingut, i fetes amb qualsevol tipus de mitjà, incloent-hi l'anomenat 'xat corporatiu' que alguns investigats van mencionar en les seves declaracions.