Un jutge expulsa de Torrevella un veí que en un vídeo va amenaçar amb contagiar tots els habitants

El titular del jutjat d'instrucció número 1 de Torrevella (Alacant), Miguel Ángel González, ha prohibit a un veí trepitjar el municipi mentre duri la instrucció del procediment obert contra ell. Es tracta d'un home que va publicar a les xarxes socials un vídeo en què es vantava d'estendre el coronavirus per tota la població i ho acompanyava de desqualificacions cap als habitants del municipi. "Que us fotin" i "Que us donin pel cul", deia. Assegurava haver viatjat des de Madrid amb 4.000 persones més amb l'objectiu de contagiar massivament el municipi, fet que va provocar que la Guàrdia Civil el detingués per un presumpte delicte d'odi, que es pot castigar amb quatre anys de presó.

Ara el magistrat dona recorregut a aquesta acusació i després de la vista sobre la situació personal de l'investigat ha acordat retirar-li el passaport, prohibir-li la sortida de l'estat espanyol i l'entrada a Torrevella. A més, haurà de comparèixer al jutjat més pròxim del seu domicili quan sigui citat. En la interlocutòria, però, no queda clar si l'home té un altre domicili ni si el jutjat al qual haurà de comparèixer quan sigui citat pot ser a Torrevella o no. Segons han publicat alguns mitjans els últims dies, l'implicat residia en aquest municipi del Baix Segura des del gener i hauria declarat que tot era una "broma".

El jutge explica en l'escrit que la Fiscalia no va sol·licitar la mesura de presó provisional i que, com a conseqüència, va acordar la llibertat provisional però amb les mesures cautelars anteriorment esmentades. González en el seu escrit afirma que l'investigat "no només incita l'odi cap a la població de Torrevella [...], sinó també cap a les persones malaltes de covid-19 o familiars, i fins i tot familiars de morts pel virus letal".

El jutge subratlla que les manifestacions de l'home van comportar "l'alteració de la pau pública creant un estat d'inseguretat". De fet, explica que es van produir desenes de trucades de ciutadans a la Guàrdia Civil que després de veure el vídeo demanaven algun tipus d'actuació, donat "l'absolut menyspreu" de les seves paraules. En la interlocutòria el magistrat considera que hi ha risc de reiteració delictiva per la fàcil accessibilitat a les xarxes socials i també risc de fuga, perquè creu demostrat que no existeix un "arrelament" al municipi. En aquest sentit, argumenta: "La situació generada per la conducta de l'investigat podria suposar que per la població de Torrevella s'emprenguessin accions violentes o represàlies contra ell, pel missatge difós a les xarxes socials. Això fa que el requisit d'arrelament quedi "esvaït".