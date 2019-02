El jutge manté a la presó l'últim detingut per la violació en grup de Sabadell

El jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell, que porta la causa de la violació en grup de fa una setmana i mitja a Sabadell, ha decidit mantenir a la presó el vuitè detingut per aquest cas. L'home està entre reixes des de divendres, quan el jutjat número 3 –que estava de guàrdia– va decretar presó provisional. El tribunal que porta el cas de la violació múltiple ha compartit la decisió perquè, segons argumenta en una interlocutòria, la policia ha trobat una empremta de l'home a la vitrina d'una de les habitacions de l'espai on hauria tingut lloc l'agressió sexual.

El jutjat admet que l'indici de l'empremta acredita que l'últim detingut per la violació va ser al lloc dels fets, encara que no es pot determinar en quin moment. Tot i això, afegeix que la víctima va identificar l'home "sense dubtes" en la roda de reconeixement com un dels possibles autors de l'agressió. El tribunal considera que, a l'espera de rebre nous informes, l'home ha de continuar en presó preventiva perquè hi ha risc de fuga, ja que no disposa de residència legal ni ha demostrat "el més mínim arrelament". També ho justifica pel fet que, en les seves declaracions, ha donat les adreces de diferents domicilis i es pot enfrontar a una pena de presó molt elevada.