Un jutge avala la sanció de l’ajuntament de Sabadell a Endesa pel tall de llum a una veïna

El jutjat contenciós administratiu número 16 de Barcelona ha donat la raó a l’ajuntament de Sabadell per imposar una sanció a la companyia Endesa per haver tallat l’any 2016 el subministrament de llum a una veïna del municipi que es trobava en situació de vulnerabilitat. D’aquesta manera, el consistori veu avalat el seu procés sancionador a empreses que interrompen el subministrament, iniciat arrel de l’aprovació de la llei 24/2015 del Parlament sobre emergència habitacional i pobresa energètica. El més destacat de la sentència, però, és el fet que, per primera vegada, un jutge dona potestat als ajuntaments per sancionar les empreses subministradores.

“No es el final de res, sinó que es el principi i ens dona força”, ha explicat en roda de premsa l’alcalde de Sabadell, el cupaire Maties Serracant, que ha apuntat que el seu govern no farà “cap passa enrere” en matèria de drets socials. En aquest sentit, el batlle anima a altres municipis a seguir aquesta línia. En total, Sabadell va començar aquest procés l’any 2016 amb l’obertura de 18 expedients, 14 dels quals van acabar en sanció. D’aquestes, una ja s’ha resolt per la via administrativa i les altres 13 estan pendents de sentència, deu de les quals estan relacionades amb la interrupció del subministraments i tres per males praxis de les companyies.

En aquest sentit, el consistori assegura que, des de l’inici de les sancions l’any passat, les companyies han “reaccionat” i s’han “adaptat” a la normativa, mentre que les empreses, segons ha explicat la tercera tinenta d’alcalde de Sabadell, Marisol Martínez, ja han pagat les sancions i les quantitats, que s’eleven fins els 150.000 euros en total, i que estan actualment en un dipòsit. Del total de 14 sancions imposades pel consistori, vuit afecten a Endesa Energia XXI, tres a Endesa Energia SAU i una a Gas Natural, Gas Natural Serveis i Gas Natural S.U.R..

Endesa desconeixia el cas

Segons han explicat fonts d’Endesa, l’empresa “respecta” la decisió judicial però assegura que “desconeixia” la situació de vulnerabilitat de la usuària afectada. En aquest sentit, la companyia ha matisat que, una cop va conèixer el cas, va restablir el subministrament. En concret, afirma que el tall es va produir el matí del passat 17 de març de l’any 2016 i que, un cop a la tarda es va notificar el cas de vulnerabilitat, va reactivar el servei el dia següent, concretament a les 12:29h del dia 18.