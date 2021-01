El jutge del tiroteig a la gossa Sota limita els animalistes

Un dels tirotejos polèmics recents de la Guàrdia Urbana de Barcelona va ser el de la gossa Sota, que un agent va matar disparant-li amb l’arma reglamentària. Ja fa més de dos anys dels fets, que van passar el desembre del 2018 i van derivar en mobilitzacions contra el govern d’Ada Colau. Però la investigació continua encallada al jutjat d’instrucció número 4 de Barcelona, que l’última decisió que ha pres és limitar les entitats animalistes que estaven personades en la causa. El jutge ha acordat deixar-ne només una després que la defensa d’un dels guàrdies urbans investigats hagués demanat unificar les diverses acusacions populars.

En el seu escrit, el magistrat ha dit que els animalistes s’han de posar d’acord per reduir la seva representació en una de sola, que haurà d’actuar “en nom de totes” perquè, si no, serà assumida per l’entitat Libera, que va ser la primera que es va personar. També ha imposat que l’única acusació popular que quedi ha de pagar una fiança de 3.000 euros per continuar en la causa. Per al jutge, aquest import és “raonable” per la complexitat del cas, l’extensió temporal, la repercussió mediàtica i l’afectació tant personal com professional als guàrdies urbans investigats. Però els animalistes no comparteixen que ara es fixi una fiança. “Abans va permetre personar-nos sense fiança. Són ganes de no tenir acusacions populars”, considera l’advocat de Nova Eucària, Alejandro Caballero.

De fet, Nova Eucària, l’Associació de Juristes en Defensa dels Animals, la Federació d’Associacions de Dret Animal, el Partit Animalista (Pacma) i l’Associació pel Benestar dels Animals són les cinc entitats que quedarien fora de la investigació judicial pel tiroteig de la gossa Sota si l’única acusació popular que permet el magistrat recau en Libera, tot i que ja s’ha recorregut contra la posició del jutge. Caballero reconeix que les entitats poden convergir però afegeix que tenen “sensibilitats diferents”. Segons l’advocat, “és bo que hi hagi més ulls per mirar” perquè fins ara cada acusació popular podia fer la seva aportació.

La decisió del magistrat ha arribat pel recurs que va presentar la defensa dels agents investigats a l’Audiència de Barcelona. El tribunal va resoldre que el jutjat d’instrucció havia de “justificar adequadament” la possibilitat o no de convergència entre les acusacions populars i que també havia de fixar una fiança. Així, el jutge d’instrucció ha argumentat que “malgrat certes disparitats (no notòries ni evidents)” en els escrits de personació i en “la descripció de l’objecte social” de cada entitat, les acusacions són “coincidents” perquè “pot concloure’s que hi ha una convergència i unitat d’interessos”.

No s’ha volgut avançar

Aquest estira-i-arronsa amb la representació de les acusacions populars suposa un nou entrebanc en la causa judicial, segons l’advocat de Nova Eucària. “L’últim any ha sigut per resoldre recursos i decidir si es feien unes diligències que al final no s’han practicat”, lamenta Caballero, que critica la lentitud del cas en dos anys. “S’han aportat els informes de la Guàrdia Urbana, la necròpsia de la gossa i no gaire més informació”, assegura. Caballero considera que no s’ha fet “cap gran tasca d’investigació” i que “no hi ha hagut interès d’avançar”. L’estiu del 2019 van declarar com a investigats l’amo de la gossa Sota i els dos guàrdies urbans. Des de llavors també hi han intervingut alguns testimonis, però l’advocat veu que queda lluny la possibilitat de fer el judici aviat.

Per tot plegat, Caballero pronostica que si finalment el jutge enviés a judici els agents, la condemna que se’ls podria imposar seria molt reduïda perquè estaria atenuada per les dilacions que ha tingut la causa en la fase d’instrucció, ja que encara està oberta.