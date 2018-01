La jutge tomba el recurs d'un sindicat contra el nomenament de Trapero com a major dels Mossos

Paradoxes de la història. Mentre Josep Lluís Trapero està cessat del càrrec de cap dels Mossos d'Esquadra pel 155 i pendent del procés judicial obert contra ell a l'Audiència Nacional, un altre jutjat ha ratificat el concurs per adjudicar-li la categoria de major, que havia sigut impugnat pel Sindicat de Policies de Catalunya (SPC).

El cas s'arrossegava des que ara fa un any el SPC –el sindicat que més obertament s'havia enfrontat a Trapero– va presentar al jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona un recurs contra les bases de la convocatòria de la plaça de major, que feia anys que no ocupava ningú.

El jutjat va admetre a tràmit el recurs i va fixar una vista oral amb les dues parts per al 16 de gener del 2017. Dimarts passat, per tant, es va fer el judici i ja hi ha sentència: la magistrada Maria Isabel López Montañez desestima la demanda –sense ni entrar a discutir el fons de la qüestió sobre si les bases del concurs estaven ben fetes o no– perquè considera que el sindicat SPC "no té legitimació per impugnar la resolució" de la conselleria d'Interior, convocant de la plaça pel sistema de lliure designació, l'habitual per als càrrecs d'alt nivell.

Segons la sentència "el resultat del litigi incideix únicament en l'esfera individual d'alguns aspirants a la plaça de categoria de major (...) i no s'aprecia incidència en els interessos col·lectius representats pel sindicat". A més, subratlla la magistrada "no apareix que els interessats hagin recorregut [el resultat] del procés selectiu" i recorda que en la convocatòria "es va presentar només un candidat", Trapero. Per tot plegat, la jutge declara "inadmissible" el recurs.